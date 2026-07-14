Я нашел ошибку
Главные новости:
Обновленный перечнень пляжей, допущенных к эксплуатации в Самарской области в текущем сезоне.
МЧС СО: выбирайте для отдыха у воды проверенные пляжи
Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам.
Игорь Иванов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам полиции
 Температура воздуха 15 июля в Самаре ночью +16, +18°С, днем +24, +26°С.
15 июля в регионе  дождь, местами гроза, до  +27°С
В Загородном парке  Самары установили лавочки, шезлонг и песочницу ручной работы. Их изготовили специалисты Ставропольского и Сергиевского лесных управлений.
В Загородном парке  Самары установили лавочки, шезлонг и песочницу ручной работы
14 июля первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин поздравил коллектив и ветеранов ФГБУ «Приволжское упpавление по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды» со значимой датой. В этом году организации исполнилось 95 лет.
В Самаре поздравили коллектив «Приволжского УГМС» с 95-летием
В рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети» жители Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет могут получить финансовую поддержку своих инициатив. Размер гранта варьируется от 5 000 до 300 000 рублей.
Стартовал приём заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты: Микрогранты»
11 июля 2026 года на балконе своей квартиры, расположенной в одном из МКД по улице Гагарина города Самары, было обнаружено тело женщины 1987 года рождения.
Самарец подозревается в  убийстве своей знакомой
В Московской государственной академической филармонии состоялся XIX съезд Союза концертных организаций России (СКОР).
Директор Самарской филармонии Елена Козлова приняла участие в  съезде Союза концертных организаций России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.04
EUR 87.58
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец подозревается в  убийстве своей знакомой

265
11 июля 2026 года на балконе своей квартиры, расположенной в одном из МКД по улице Гагарина города Самары, было обнаружено тело женщины 1987 года рождения.

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве

В вечернее время 11 июля 2026 года на балконе своей квартиры, расположенной в одном из многоквартирных жилых домов по улице Гагарина города Самары, было обнаружено тело женщины 1987 года рождения без признаков жизни. Следователями и криминалистами следственного управления во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области была установлена личность мужчины, проживавшего совместно с погибшей. В ходе проведения следственных действий подозреваемый пояснил, что между ними при распитии спиртных напитков возник конфликт на почве взаимных оскорблений, в ходе которого он нанес женщине несколько ударов ножом.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По версии следствия, весной 2026 года фигурант в ходе ссоры нанес своей сожительнице удар рукой в область головы.
16 июня 2026, 15:35
В Красноярском районе мужчина до смерти избил свою сожительницу
По версии следствия, весной 2026 года фигурант в ходе ссоры нанес своей сожительнице удар рукой в область головы. Происшествия
975
Сотрудники УФСБ России по Самарской области совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по Самарской области выявили и пресекли противоправную деятельность должностных лиц исправительной колонии № 3 УФСИН России по Самарской области.
01 июня 2026, 17:30
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении руководства ИК №3 УФСИН СО
Сотрудники УФСБ России по Самарской области совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по Самарской области выявили и пресекли противоправную... Закон
4339
18 мая 2026 года в Самаре несколько человек избили и ограбили участника СВО. Мужчина был госпитализирован.
30 мая 2026, 16:50
В Самаре возбуждено уголовное дело о покушении на убийство участника СВО
18 мая 2026 года в Самаре несколько человек избили и ограбили участника СВО. Мужчина был госпитализирован. Закон
4685
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
14 июля 2026  12:35
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
401
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
13 июля 2026  11:59
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
604
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
12 июля 2026  13:31
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
989
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива.
12 июля 2026  12:52
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива
3441
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
12 июля 2026  12:13
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
1124
Весь список