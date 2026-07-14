Самарец подозревается в  убийстве своей знакомой

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве

В вечернее время 11 июля 2026 года на балконе своей квартиры, расположенной в одном из многоквартирных жилых домов по улице Гагарина города Самары, было обнаружено тело женщины 1987 года рождения без признаков жизни. Следователями и криминалистами следственного управления во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области была установлена личность мужчины, проживавшего совместно с погибшей. В ходе проведения следственных действий подозреваемый пояснил, что между ними при распитии спиртных напитков возник конфликт на почве взаимных оскорблений, в ходе которого он нанес женщине несколько ударов ножом.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО