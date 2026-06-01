В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении руководства ИК №3 УФСИН СО

Сотрудники УФСБ России по Самарской области совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по Самарской области выявили и пресекли противоправную деятельность должностных лиц исправительной колонии № 3 УФСИН России по Самарской области.

Установлено, что начальник исправительного учреждения, действуя в нарушение требований законодательства Российской Федерации, создал условия для незаконной деятельности одного из осужденных, отбывающих наказание в учреждении. По версии следствия, осужденному предоставлялись незаконные преимущества и покровительство, выражавшиеся в непринятии мер по пресечению использования средств мобильной связи и иной запрещенной деятельности на территории исправительного учреждения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий также установлена причастность начальника оперативного отдела учреждения к совершению коррупционного преступления. По данным следствия, должностное лицо получило от осужденного взятку за общее покровительство и попустительство по службе.

На основании собранных материалов следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении начальника оперативного отдела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в отношении начальника исправительной колонии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

 

 

 

