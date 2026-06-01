В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой

3 июня в 18.30 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Не было ветра в тот день» (12+). В экспозиции представят работы художников самарского творческого объединения «СТАЯ» Антона Антонова и Ксении Тимофеевой. Куратор Анастасия Альбокринова. Вход свободный.

Выставка представляет собой практику поэтического наблюдения за птицами, в которой они разрезают пространство между «здесь» и «где-то» и открывают иное измерение чувственности, тесно связанное со смертностью, ограниченностью конкретного жизненного опыта и бескрайностью мира.

Художников объединяет не только схожая эстетика – монохромные образы, словно вырванные из снов или личных дневников, и работа с материалом – авторы используют бумагу, текстиль, дерево, уголь, металл, но и общее переживание хрупкости времени и эфемерности форм, которые принимает жизнь. Птица здесь – антагонист и невозможная, но желанная сущность человека – свободная быть где угодно, способная построить дом из ничего.

Антонов создает символический вход в пространство выставки – поваленный забор отсылает к одинокому сталкерству по заброшкам, и одновременно – к бренности любой материи. На масштабных угольно-черных панно птицы рассекают небо, а сами полотна расчерчивают пространство выставки, увлекая зрителя вглубь.

Тимофеева представляет графическую серию с пустынными пейзажами, в которых редкие фигуры свидетельствуют незаметные касания природы – воздуха, трав, глади воды, искр костра, кожи человека. В текстильных панно, натянутых на рамы из ветвей, мир исполнен символического порядка, но смысл его непрозрачен. Собирает пространство выставки терновый венок – спускающиеся с него фрагменты деревьев мутируют в черные птичьи тела.