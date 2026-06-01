в СамГМУ разработали безопасный метод создания компонентов новых лекарств и материалов

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России разработали безопасный метод создания компонентов новых лекарств и материалов. Разработку вели ученые-химики Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ) СамГМУ. Их метод открывает путь к созданию более чистых фармацевтических субстанций, снижает себестоимость производства и делает синтез сложных лекарственных соединений более безопасным. Результаты исследования опубликованы в престижном международном научном журнале «Microporous and Mesoporous Materials» Q1, IF=4,7. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2026.114181

Заведующий лабораторией новых медицинских материалов и технологий НОПЦ ГЛТ СамГМУ Андрей Соколов и специалист лаборатории Илья Иванов создали новый экологичный метод получения 1,3,4-оксадиазолов без использования токсичных растворителей и концентрированных агрессивных кислот.

«Что общего между белым халатом медика, противовирусным препаратом для лечения ВИЧ и OLED-дисплеями? Их объединяет наличие в своем составе гетероциклического фрагмента – 1,3,4-оксадиазола, который обладает выдающимися свойствами оптического отбеливателя и излучает синий свет. Он относится к так называемым «привилегированным скаффолдам» - фрагментам молекулы лекарства, которые способны избирательно связываться с биологическими мишенями. Синтез этого гетероцикла сопряжен со значительными технологическими сложностями, так как требуется использование агрессивных кислот, токсичных реагентов и значительного количества воды для последующей очистки продукта от побочных соединений. Это приводит к образованию больших объемов вредных отходов», – пояснил Андрей Соколов.

В своей работе самарские ученые предложили принципиально новое решение, применив в качестве носителя и катализатора алюминиевые металл-органические каркасы, среди которых наибольшую эффективность показала мезопористая структура DUT-5. Металл-органические каркасы (MOF) – это кристаллические пористые материалы с полимерной структурой. Каждый кристалл пронизан миллиардами однотипных наноразмерных пор и работает как крошечные «губки», способные ловить, разделять или перерабатывать нужные молекулы. Авторы выяснили, что термическая реакция протекает непосредственно внутри микропор MOF и подчиняется законам размерной селективности, пропуская внутрь молекулы строго определенных размеров и объема. Катализатор можно легко извлечь из реакционной смеси и повторно использовать без потери его эффективности.

«Разработанный метод представляет собой идеальный баланс между эффективностью и экологичностью, – говорит Андрей Соколов. - Он открывает прямой путь к созданию более чистых фармацевтических субстанций, снижает себестоимость производства и делает синтез сложных лекарственных соединений более безопасным».