В День защиты детей самарцы смогут бесплатно посетить городские музеи
В Самаре хотят продать с торгов за 73 млн рублей памятник модерна
В Самаре ввели в эксплуатацию новые системы экстренного оповещения
Вячеслав Федорищев осмотрел новый операционный модуль и озвучил планы по обновлению детской больницы им. Ивановой
МЧС опровергло введение запрета на использование мобильных телефонов на АЗС
В "Единой России" выступили за господдержку самозанятых
Названы самые вредные блюда для завтрака
С 1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка изданий «Финансовая безопасность в цифровой реальности»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.37
0.47
EUR 83.69
0.97
В пятницу, 29 мая, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Н. Ивановой. Глава региона оценил организацию работы в новом операционно-реанимационном модуле, который начал работу в конце марта этого года, осмотрел противошоковую палату, новые операционные, палату интенсивной терапии, пообщался с медицинским персоналом.
Новый модуль был построен благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по решению губернатора. Такое обновление было необходимо: старое здание больницы построено более полувека назад, за это время мощность медучреждения увеличилась вдвое, количество операций, в том числе высокотехнологичных, выросло до 5 тысяч в год. Теперь же условия для оказания помощи детям соответствуют современным требованиям. Общие затраты на возведение и оснащение модуля составили 560 млн рублей.
Губернатор подчеркнул, что новый модуль – это не окончательное решение по детской больнице, со следующего года начнется ремонт помещений основного здания. «Два года назад запрос родителей маленьких пациентов был гораздо шире, — пояснил он. — Больница замечательная, замечательный коллектив. Но она требует и ремонта, и расширения площадей. Одним из решенийбыло в сжатые сроки создать модульное помещение. Это сделали. Еще одно решение, которое мы тоже обсуждали и сейчас приняли — ремонт основных помещений больницы. Это капиталоемкое мероприятие. Но мы со следующегогода ремонт начнем. Постараемся в три года успеть, может быть, даже с опережением».


Новый операционный модуль соединен с основным корпусом. Старое отделение реанимации занимало 320 кв.м, специалисты работали в стесненных условиях. Новый модуль в три раза больше – 900 кв. м, здесь созданы комфортные условия и для врачей, и для пациентов.
Закуплено медицинское оборудование: современные дыхательные и наркозные аппараты, мониторы, соединенные в единую станцию, позволяющую проводить наблюдение одновременно за всеми маленькими пациентами даже на расстоянии, эндоскопические стойки для хирургии, ортопедии, оториноларингологии, интраоперационное УЗИ, операционные столы, современный инструментарий, электрокоагуляторы и другое. Обновлена также медицинская и офисная мебель.
Как сообщила главный врач Самарской областнойдетской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой Ольга Галахова главе региона, здесь дополнительно оборудован модуль «чистых помещений» — инновационная система вентиляции, обеспечивающая стерильность благодаря непрерывной фильтрации и обеззараживанию воздуха, централизованное газоснабжение, регулируются и температура, и подача воздуха.
Здесь также предусмотрена особая планировка, которая позволяет оперативно принимать пациентов, разделить потоки инфекционных и неинфекционных пациентов, рационально использовать вспомогательные помещения, например, для хранения и обработки оборудования.
Такой операционный блок — единственный в Приволжском федеральном округе.
В нем проводятся различные операции — от общей хирургии и онкологии до торакальной, ортопедической и ЛОР-хирургии. С начала его работы, по словам главврача больницы, здесь уже выполнено порядка 700 оперативных вмешательств.


По словам ректора Самарского государственного медицинского университета Александра Колсанова, этот объект очень важен для системы здравоохранения региона, в том числе с точки зрения подготовки квалифицированных специалистов. «Данная база является одной из ведущих клинических баз для нашего университета – здесь располагается 11 кафедр СамГМУ. Начиная с первого курсастуденты здесь проходят стажировки и практики, начинают работать и становятся специалистами. Ещеодин важный момент – в этой больнице активно используют инновационные разработки СамГМУ. Как пример, сегодня мы посетили цифровую операционную, в которой также используются наработки и предложения СамГМУ. В больницу поступает много детей из соседних регионов, это говорит о том, что уровень технологий здесь федерального масштаба».

Названы самые вредные блюда для завтрака
29 мая 2026  20:17
Названы самые вредные блюда для завтрака
Главный внештатный специалист минздрава Самарской области Марина Завьялова: каждая сигарета вызывает спазм сосудов и ухудшает поступление кислорода к тканям.
29 мая 2026  13:55
Специалист минздрава СО: "Курение — это настоящий ускоритель времени для организма"
В России предложили изменить порядок выдачи больничных листов
28 мая 2026  10:08
В России предложили изменить порядок выдачи больничных листов
 В Похвистневскую больницу по программе
27 мая 2026  15:19
"Земский доктор": в Похвистневскую больницу трудоустроилась врач-педиатр
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
27 мая 2026  14:57
В этом году в губернии родились 203 ребенка благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям
В посёлке Журавли Волжского района работает новый фельдшерско-акушерский пункт
27 мая 2026  13:52
В посёлке Журавли Волжского района работает новый фельдшерско-акушерский пункт
На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось награждение сотрудников медучреждений.
26 мая 2026  18:34
Андрей Орлов вручил отраслевые награды фармацевтическим работникам
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
26 мая 2026  14:57
В посёлке Журавли Волжского района работает новый ФАП
СамГМУ первым из нестоличных центров получил разрешение на выпуск клеточных препаратов для лечения онкогематолических заболеваний
26 мая 2026  11:37
СамГМУ первым из нестоличных центров получил разрешение на выпуск клеточных препаратов для лечения онкогематолических заболеваний
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
В центре внимания
В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев «Львенок»
29 мая 2026  19:36
В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев «Львенок»
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
