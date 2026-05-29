Названы самые вредные блюда для завтрака

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская назвала в пятницу, 29 мая, вредные, но популярные у россиян на завтрак блюда.

«На завтрак стоит избегать жирной и жареной пищи, например, фастфуда, колбасы или сдобной выпечки. Эти продукты расслабляют нижний пищеводный сфинктер — клапан между желудком и пищеводом, замедляя опорожнение желудка», — предупредила врач в беседе с Lenta.Ru.

Она добавила, что на завтрак лучше не употреблять продукты с высоким содержанием простых углеводов, например, конфеты или сладкие хлопья. Они вызывают резкий скачок уровня сахара в крови и при регулярном употреблении увеличивают риск развития метаболических нарушений, в том числе преддиабета и диабета.

Эндокринолог отметила, что каши при некоторых состояниях и заболеваниях принесут больше вреда, чем пользы. Так, людям с непереносимостью глютена не рекомендуется употреблять каши, приготовленные из булгура, перловки и пшеницы, так как они содержат этот белок. Можно выбрать рис или гречку, заключила Садовская.