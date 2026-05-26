Андрей Орлов вручил отраслевые награды фармацевтическим работникам

Я нашел ошибку
Главные новости:
26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников.
Последние звонки прозвенели более чем для 4,4 тысяч выпускников самарских школ
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха.
36 км дорог к детским лагерям и досуговым центрам обновят в регионе
В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40 регионов Российской Федерации.
Самарская область — лидер в сфере промышленного туризма
До 14 июня продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе», ориентированную на помощь людям и улучшение качества жизни.
Продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе»
26 мая на 4 километре автодороги Кинель - Богатое произошло столкновение двух автомобилей: Jaecoo и Lada Vesta. Есть пострадавший, 2016 года рождения, доставлен в областную больницу имени Середавина.
На  автодороге Кинель - Богатое столкнулись два автомобиля, госпитализирован ребенок
В Тольятти местной организацией «Динамо», в рамках Спартакиады – 2026, организованы и проведены соревнования по мини-футболу среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.
В Тольятти прошли соревнования по мини-футболу
27 мая в Самарской областной научной библиотеке состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова»
В СОУНБ пройдет межрегиональная научная конференция
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ и Правительства Нижегородской области объявили о старте сбора инициатив на шестой Форум «Сильные идеи для нового времени».
Самарцы могут принять участие в VI Форуме «Сильные идеи для нового времени»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.55
0.34
EUR 85.45
2.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Андрей Орлов вручил отраслевые награды фармацевтическим работникам

279
На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось награждение сотрудников медучреждений.

Андрей Орлов вручил отраслевые награды фармацевтическим работникам и поздравил их с профессиональным праздником.

На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось награждение сотрудников медучреждений. Они были поощрены почетными грамотами и благодарностью министра здравоохранения Самарской области.

Почетной грамотой министерства здравоохранения
Самарской области награждены:

фармацевт Самарской городской клинической больницы № 2 имени Семашко» Гульнара Бектимерова

заведующая аптекой - провизор Сызранской центральной городской и районной больницы Эльвира Дадеева

фармацевт ООО «Идеал» Лариса Зырянова

провизор Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14 Андрей Дудников

фармацевт ООО «Фармапол» Галина Семенова

заведующая аптекой Самарского областного клинического онкологического диспансера Светлана Кузнецова

провизор-технолог Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Любовь Чухарева

Благодарностью министра здравоохранения Самарской области поощрены:

заведующая аптечной организацией Самарской городской больницы № 7 Татьяна Богословская

ведущий менеджер Самарафармации Екатерина Насрулаева

менеджер аптечного склада Самарафармации Мария Тонкошкурова

"День фармацевтического работника - это повод еще раз отметить высокий вклад вашего ежедневного труда в наше общее дело - заботу о здоровье людей. Желаю вам крепкого здоровья, профессионального роста, стабильности и благополучия в семьях", - поздравил Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
О том, как курение связано с ключевыми факторами риска, рассказывает врач – торакальный хирург онкологического отделения (торакальная онкология) Самарского областного клинического онкологического диспансера Нестор Амосов.
25 мая 2026, 17:30
Врач: отказ от курения позволяет организму начать процесс восстановления
О том, как курение связано с ключевыми факторами риска, рассказывает врач – торакальный хирург онкологического отделения (торакальная... Здравоохранение
774
С апреля 2026 года в Самарской больнице №10 организован третий (амбулаторный) этап медицинской реабилитации для военнослужащих с последствиями минно-взрывных ранений опорно-двигательной, центральной и периферической нервной систем.
22 мая 2026, 17:58
В Самарской больнице №10 участникам СВО помогают вернуться к полноценной жизни
С апреля 2026 года в Самарской больнице №10 организован третий (амбулаторный) этап медицинской реабилитации для военнослужащих с последствиями... Здравоохранение
1361
В СамГМУ разработали комплексную методику гигиенической оценки пищевого статуса людей с ОВЗ с учетом уровня их физической активности.
21 мая 2026, 21:41
Молодая ученая СамГМУ разработала комплексную методику оценки пищевого статуса людей с ОВЗ
В СамГМУ разработали комплексную методику гигиенической оценки пищевого статуса людей с ОВЗ с учетом уровня их физической активности. Здравоохранение
1382
Здравоохранение
На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось награждение сотрудников медучреждений.
26 мая 2026  18:34
Андрей Орлов вручил отраслевые награды фармацевтическим работникам
279
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
26 мая 2026  14:57
В посёлке Журавли Волжского района работает новый ФАП
398
СамГМУ первым из нестоличных центров получил разрешение на выпуск клеточных препаратов для лечения онкогематолических заболеваний
26 мая 2026  11:37
СамГМУ первым из нестоличных центров получил разрешение на выпуск клеточных препаратов для лечения онкогематолических заболеваний
461
О том, как курение связано с ключевыми факторами риска, рассказывает врач – торакальный хирург онкологического отделения (торакальная онкология) Самарского областного клинического онкологического диспансера Нестор Амосов.
25 мая 2026  17:30
Врач: отказ от курения позволяет организму начать процесс восстановления
775
Благодаря кадровой программе в Богатовскую больницу трудоустроились 3 новых специалиста. В рамках программы
25 мая 2026  17:20
В Богатовскую больницу трудоустроились 3 новых специалиста
762
В Кротовской амбулатории Кинель-Черкасского района уже почти год успешно работает молодой специалист – педиатр Елена Еськина.
22 мая 2026  18:54
Меры поддержки помогают привлечь молодых специалистов в сельское здравоохранение
1329
С апреля 2026 года в Самарской больнице №10 организован третий (амбулаторный) этап медицинской реабилитации для военнослужащих с последствиями минно-взрывных ранений опорно-двигательной, центральной и периферической нервной систем.
22 мая 2026  17:58
В Самарской больнице №10 участникам СВО помогают вернуться к полноценной жизни
1362
В СамГМУ разработали комплексную методику гигиенической оценки пищевого статуса людей с ОВЗ с учетом уровня их физической активности.
21 мая 2026  21:41
Молодая ученая СамГМУ разработала комплексную методику оценки пищевого статуса людей с ОВЗ
1384
Руководитель регионального эндокринологического центра больницы Середавина Светлана Манцагова: 
21 мая 2026  17:29
Врач-эндокринолог рассказала о значимости эндокринной системы для здоровья всего организма
1316
Высокотехнологичное оборудование помогает врачам-патологоанатомам Самарского областного клинического онкологического диспансера проводить прижизненную диагностику злокачественных новообразований.
21 мая 2026  16:58
Свыше 50 000 прижизненных патологоанатомических исследований проведено в 2025 году специалистами Самарского областного онкодиспансера
1456
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16350
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
442
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
399
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
299
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
366
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
26 мая 2026  11:41
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
390
Весь список