Андрей Орлов вручил отраслевые награды фармацевтическим работникам и поздравил их с профессиональным праздником.
На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось награждение сотрудников медучреждений. Они были поощрены почетными грамотами и благодарностью министра здравоохранения Самарской области.
Почетной грамотой министерства здравоохранения
Самарской области награждены:
фармацевт Самарской городской клинической больницы № 2 имени Семашко» Гульнара Бектимерова
заведующая аптекой - провизор Сызранской центральной городской и районной больницы Эльвира Дадеева
фармацевт ООО «Идеал» Лариса Зырянова
провизор Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14 Андрей Дудников
фармацевт ООО «Фармапол» Галина Семенова
заведующая аптекой Самарского областного клинического онкологического диспансера Светлана Кузнецова
провизор-технолог Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Любовь Чухарева
Благодарностью министра здравоохранения Самарской области поощрены:
заведующая аптечной организацией Самарской городской больницы № 7 Татьяна Богословская
ведущий менеджер Самарафармации Екатерина Насрулаева
менеджер аптечного склада Самарафармации Мария Тонкошкурова
"День фармацевтического работника - это повод еще раз отметить высокий вклад вашего ежедневного труда в наше общее дело - заботу о здоровье людей. Желаю вам крепкого здоровья, профессионального роста, стабильности и благополучия в семьях", - поздравил Андрей Орлов.
