Андрей Орлов вручил отраслевые награды фармацевтическим работникам и поздравил их с профессиональным праздником.

На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось награждение сотрудников медучреждений. Они были поощрены почетными грамотами и благодарностью министра здравоохранения Самарской области.

Почетной грамотой министерства здравоохранения

Самарской области награждены:

фармацевт Самарской городской клинической больницы № 2 имени Семашко» Гульнара Бектимерова

заведующая аптекой - провизор Сызранской центральной городской и районной больницы Эльвира Дадеева

фармацевт ООО «Идеал» Лариса Зырянова

провизор Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14 Андрей Дудников

фармацевт ООО «Фармапол» Галина Семенова

заведующая аптекой Самарского областного клинического онкологического диспансера Светлана Кузнецова

провизор-технолог Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Любовь Чухарева

Благодарностью министра здравоохранения Самарской области поощрены:

заведующая аптечной организацией Самарской городской больницы № 7 Татьяна Богословская

ведущий менеджер Самарафармации Екатерина Насрулаева

менеджер аптечного склада Самарафармации Мария Тонкошкурова

"День фармацевтического работника - это повод еще раз отметить высокий вклад вашего ежедневного труда в наше общее дело - заботу о здоровье людей. Желаю вам крепкого здоровья, профессионального роста, стабильности и благополучия в семьях", - поздравил Андрей Орлов.

Фото: минздрав СО