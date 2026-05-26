До 14 июня продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе», ориентированную на помощь людям и улучшение качества жизни. Представить свои проекты для участия в шестом сезоне могут добровольцы, члены некоммерческих организаций, представители бизнеса и органов власти.



В 2026 году заявки принимаются в категориях:



- «Личность» — граждане РФ старше 18 лет, которые сами помогают другим, развивают волонтерство или совершили важный для общества поступок, а также россияне от 21 года, которые как наставники обучают, сопровождают, делятся опытом и помогают другим расти.



- «НКО и проекты» — проекты, направленные на достижение целей СВО, поддержку жителей новых регионов, приграничных территорий, военнослужащих и их семей; проекты, сохраняющие историческую память, развивающие культуру, искусство и образование; проекты, предлагающие решения для экологии, охраны животных, ЧС и минимизации их последствий; инициативы в области здравоохранения, здорового образа жизни, донорства, помощи пожилым, ветеранам и людям с ОВЗ; социальные проекты, реализуемые гражданами от 14 до 17 лет;



- «Компании» — субъекты малого и среднего предпринимательства, крупные коммерческие организации и предприятия, реализующие социально значимые проекты;



- «Территория» — субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, занимающиеся комплексной системной программой поддержки некоммерческого сектора, благотворительности, волонтерства.



Также доступны специальные номинации, в том числе новая – «Сила единства». Она отмечает практики, развивающие межнациональный диалог, формирующие атмосферу взаимоуважения и вовлекающие представителей разных культур в совместную деятельность на благо общества.



Подробной информацией о премии можно ознакомиться на официальном сайте: премия.мывместе.рф. Там же можно подать заявку в выбранную номинацию и следить за ходом конкурса.