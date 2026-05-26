26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников.
Последние звонки прозвенели более чем для 4,4 тысяч выпускников самарских школ
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха.
36 км дорог к детским лагерям и досуговым центрам обновят в регионе
В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40 регионов Российской Федерации.
Самарская область — лидер в сфере промышленного туризма
До 14 июня продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе», ориентированную на помощь людям и улучшение качества жизни.
Продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе»
26 мая на 4 километре автодороги Кинель - Богатое произошло столкновение двух автомобилей: Jaecoo и Lada Vesta. Есть пострадавший, 2016 года рождения, доставлен в областную больницу имени Середавина.
На автодороге Кинель - Богатое столкнулись два автомобиля, госпитализирован ребенок
В Тольятти местной организацией «Динамо», в рамках Спартакиады – 2026, организованы и проведены соревнования по мини-футболу среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.
В Тольятти прошли соревнования по мини-футболу
27 мая в Самарской областной научной библиотеке состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова»
В СОУНБ пройдет межрегиональная научная конференция
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ и Правительства Нижегородской области объявили о старте сбора инициатив на шестой Форум «Сильные идеи для нового времени».
Самарцы могут принять участие в VI Форуме «Сильные идеи для нового времени»
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
До 14 июня продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе», ориентированную на помощь людям и улучшение качества жизни. Представить свои проекты для участия в шестом сезоне могут добровольцы, члены некоммерческих организаций, представители бизнеса и органов власти. 

В 2026 году заявки принимаются в категориях:

- «Личность» — граждане РФ старше 18 лет, которые сами помогают другим, развивают волонтерство или совершили важный для общества поступок, а также россияне от 21 года, которые как наставники обучают, сопровождают, делятся опытом и помогают другим расти.

- «НКО и проекты» — проекты, направленные на достижение целей СВО, поддержку жителей новых регионов, приграничных территорий, военнослужащих и их семей; проекты, сохраняющие историческую память, развивающие культуру, искусство и образование; проекты, предлагающие решения для экологии, охраны животных, ЧС и минимизации их последствий; инициативы в области здравоохранения, здорового образа жизни, донорства, помощи пожилым, ветеранам и людям с ОВЗ; социальные проекты, реализуемые гражданами от 14 до 17 лет;

- «Компании» — субъекты малого и среднего предпринимательства, крупные коммерческие организации и предприятия, реализующие социально значимые проекты;

- «Территория» — субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, занимающиеся комплексной системной программой поддержки некоммерческого сектора, благотворительности, волонтерства. 

Также доступны специальные номинации, в том числе новая – «Сила единства». Она отмечает практики, развивающие межнациональный диалог, формирующие атмосферу взаимоуважения и вовлекающие представителей разных культур в совместную деятельность на благо общества.

Подробной информацией о премии можно ознакомиться на официальном сайте: премия.мывместе.рф. Там же можно подать заявку в выбранную номинацию и следить за ходом конкурса.

В центре внимания
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:41
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
26 мая 2026  11:41
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
