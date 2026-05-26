Самарцы могут принять участие в VI Форуме «Сильные идеи для нового времени»

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ и Правительства Нижегородской области объявили о старте сбора инициатив на шестой Форум «Сильные идеи для нового времени». Подать проекты могут граждане, предприниматели, представители НКО и региональных команд.

В текущем году конкурс охватывает пять ключевых направлений: социальную сферу, кадровую политику, технологическое развитие, предпринимательство и экологию. По итогам экспертной оценки будет сформирован топ-100 инициатив, авторы которых представят свои решения на финальном мероприятии 22–23 июля.

Регистрация и загрузка проектных заявок доступны до 15 июня 2026 года по ссылке: https://xn--d1ach8g.xn--c1aenmdblfega.xn--p1ai/

За шесть лет форум превратился в масштабную площадку гражданской активности. В нем участвовали представители всех регионов России и 45 стран мира. Только в 2025 году было подано более 35 тысяч инициатив, что более чем в два раза превысило показатели первого года проведения.

«Сегодня основная конкуренция в мире идет не только за технологии или ресурсы, но и за время – нужно уметь быстро создавать и внедрять новые решения, привлекать сильные идеи и раскрывать потенциал людей. Поэтому особую ценность приобретают площадки, где инициативы общества получают возможность превратиться в реальные проекты, — отметил заместитель руководителя администрации Президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин. — Форум за шесть лет стал именно таким механизмом. Более 120 тысяч идей, которые подали участники за все время, — это отражение того, как люди видят развитие России, своих городов, экономики, социальной сферы и технологий в будущем».

Сообщество форума «Сильные идеи для нового времени» продолжает расти, формируя устойчивый запрос на практическую реализацию гражданских инициатив. По словам советника Президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета Форума Антона Кобякова оно объединяет уже почти 600 тысяч человек.

«Это говорит о высокой гражданской вовлеченности и запросе общества на реальные механизмы участия в развитии страны. Форум стал пространством, где инициативы граждан, бизнеса, региональных команд и экспертного сообщества получают возможность перейти от идеи к практической реализации», — подчеркнул Антон Кобяков.

Лучшие проекты конкурса находят поддержку институтов развития, регионов и партнеров, а их авторы получают новые возможности для профессионального и общественного роста.