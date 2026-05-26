Температура воздуха 27 мая в Самаре ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С.
27 мая в регионе  дождь, местами гроза, до +18°С
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской.
Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны.
Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформулировали на круглых столах шестого отчётно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
30 мая (суббота) в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме» (12+). Ее прочитает  кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой. Мероприятие пройдет в рамках цикла «Не просто Дом» (12+) и проекта «По соседству».
«Лекторий посвящен дому как метафоре, – объясняют организаторы. – Мы обратимся к философии, социологии, литературе, чтобы попробовать разобраться, какой смысл понятие дома обретает для нас сегодняшних. Будем говорить не только с исследовательской позиции, но и через призму художественного опыта, где важны личные эмоциональные переживания. В этот раз предлагаем обратиться к кинематографу».
Тема дома в художественном кинематографе неисчерпаема, как и само искусство кино. По воле режиссера дом может не только традиционно дарить защиту и уют, но и представать в самых разнообразных ипостасях. Еще дом внушает тревогу и страх, как в «Сиянии» (1980, 18+) Стэнли Кубрика, хранит боль травмы, как в «Сентиментальной ценности» (2025, 18+) Йоакима Триера, символизирует личность, как в «Зеркале» (1974, 12+) Андрея Тарковского, и отражает эмоциональное состояние героев, как в «Иронии судьбы, или С легким паром!» (1975, 6+) Эльдара Рязанова. На лекции посетители узнают об основных образах дома в отечественном и мировом кинематографе.
Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cXh73z

