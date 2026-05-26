30 мая (суббота) в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме» (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой. Мероприятие пройдет в рамках цикла «Не просто Дом» (12+) и проекта «По соседству».

«Лекторий посвящен дому как метафоре, – объясняют организаторы. – Мы обратимся к философии, социологии, литературе, чтобы попробовать разобраться, какой смысл понятие дома обретает для нас сегодняшних. Будем говорить не только с исследовательской позиции, но и через призму художественного опыта, где важны личные эмоциональные переживания. В этот раз предлагаем обратиться к кинематографу».

Тема дома в художественном кинематографе неисчерпаема, как и само искусство кино. По воле режиссера дом может не только традиционно дарить защиту и уют, но и представать в самых разнообразных ипостасях. Еще дом внушает тревогу и страх, как в «Сиянии» (1980, 18+) Стэнли Кубрика, хранит боль травмы, как в «Сентиментальной ценности» (2025, 18+) Йоакима Триера, символизирует личность, как в «Зеркале» (1974, 12+) Андрея Тарковского, и отражает эмоциональное состояние героев, как в «Иронии судьбы, или С легким паром!» (1975, 6+) Эльдара Рязанова. На лекции посетители узнают об основных образах дома в отечественном и мировом кинематографе.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cXh73z