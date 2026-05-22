Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад

В Самаре 30 мая 2026 года в Струковском Саду пройдет фестиваль СМИ, посвященный Году единства народов России, 175-летию Самарской губернии и 440-летию Самары.

Организатор Фестиваля – Самарское областное отделение Союза журналистов России. Официальная поддержка – Администрация г. о. Самара.

На Фестиваль приглашены губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, Глава г. о. Самара Иван Носков и другие почетные гости.

В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет-издания. Участниками Фестиваля станут также студенческие и школьные пресс-центры, пресс-службы ведомств и общественных организаций.

Любимый праздник СМИ и жителей Самары традиционно состоится в одном из красивейших парков города – в Струковском Саду.

На Фестивале будет работать более 20 площадок, на каждой – своя насыщенная программа. Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки, розыгрыши призов, благотворительные акции, угощения, выставка ретро-транспорта и современного автомототранспорта, передвижной «Лаборатории безопасности», мастер-классы, лазерный тир, показательные выступления кинологов со служебными собаками, демонстрация пожарной техники, розыгрыш призов и многое другое. По традиции среди СМИ пройдет конкурс на лучшую фестивальную площадку.

Фестиваль прессы – это всегда яркое событие в культурной жизни города.

Официальное открытие праздника – в 12.00.

