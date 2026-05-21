Депутатам Самарской Губдумы представлен отчет о работе облправительства 

В четверг, 21 мая 2026 года, первый заместитель Губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов на заседании Самарской Губернской Думы представил депутатам отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2025 год. Доклад о результатах работы органов исполнительной власти представляют в региональный парламент ежегодно, в соответствии с Уставом Самарской области.

Заседание областного парламента началось с минуты молчания, которой участники почтили память двоих жителей Сызрани, погибших этой ночью в результате атаки вражеских БПЛА.

Вопрос об отчете регионального Правительства депутаты рассмотрели первым. В своем докладе Виталий Шабалатов отметил, что в сложных условиях регион продолжает развиваться и сохраняет экономическую стабильность. Он поблагодарил депутатов за активную совместную работу и поддержку инициатив исполнительной власти по решению важнейших системных вопросов развития Самарской области.

Виталий Шабалатов начал доклад с анализа исполнения бюджета в 2025 году. Он отметил, что вопрос сбалансированности бюджета – ключевой для обеспечения устойчивого экономического развития. Доходы областного бюджета в 2025 году составили более 296 млрд рублей. Расходы — 343 млрд 239 млн рублей. Две трети расходов, или почти 230 млрд рублей были направлены на развитие социальной сферы, в том числе на социальную политику – 110 млрд рублей, образование – около 70 млрд рублей, здравоохранение – 36 млрд рублей, физическую культуру и спорт – почти 10 млрд рублей, культуру – 4 млрд рублей. На экономику было направлено порядка 98 млрд рублей, или 29% от общего объема расходов.

По результатам оценки долговой устойчивости субъектов Российской Федерации, проведенной Минфином России в 2025 году, Самарская область входит в группу регионов с высоким уровнем долговой устойчивости.

В 2026 году независимое рейтинговое агентство АКРА подтвердило уровень кредитного рейтинга региона на уровне «АА(RU)» с прогнозом «Позитивный», что отражает высокую оценку уровня кредитоспособности Самарской области.

Устойчивый бюджет позволяет комплексно решать задачи социально-экономического развития области. По оценке, валовой региональный продукт в 2025 году увеличился на 10,7 млрд рублей по сравнению с 2024 годом и составил 3,3 трлн рублей.

Продолжился рост уровня оплаты труда: по итогам года среднемесячная зарплата достигла 79 тыс. рублей. Среднедушевые денежные доходы населения превысили 59 тысяч рублей. По данному показателю регион находится на 4 месте в ПФО.

При этом растет объем вкладов населения в кредитных организациях. За год он увеличился на 21,6%. Благодаря грамотной социальной политике удалось добиться сокращения уровня бедности до 7,5% против 8,1% в 2024 году.

Председатель Правительства подчеркнул, что 2025 год стал отправной точкой для реализации обновленных нацпроектов. Самарская область участвовала в 45 региональных проектах в рамках 12 нацпроектов. На их выполнение было направлено почти 27 млрд рублей. Более половины средств (15,5 млрд рублей) были привлечены из федерального бюджета. Из 96 установленных для региона показателей достигнуты плановые значения 92 показателей. Введено в эксплуатацию порядка 150 объектов капитального строительства.

Несмотря на сложности прошедшего года,все социальные гарантии и обязательства перед населением региона сохранены и выполнены. Меры соцподдержки оказывались почти каждому третьему жителю региона (1 млн человек). На это было направлено порядка 102 млрд рублей бюджетных средств, с учетом средств федерального бюджета.

Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми. Для них предоставляются 42 меры соцподдержки, которыми охвачено свыше 230 тысяч таких семей.

В прошлом году были введены дополнительные меры соцподдержки. Это, например, единовременная выплата при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся очно, компенсация 50 процентов стоимости обучения в колледжах и вузах одного из детей многодетной семьи, обеспечение бесплатного прохождения подготовительного этапа программы ЭКО.

На 6,1% проиндексированы соцвыплаты различным категориям получателей. С начала прошлого года, в соответствии с поручением Губернатора, ветеранам труда федерального и регионального значения предоставляется ежемесячная денежная выплата без учета факта осуществления трудовой деятельности и размера пенсии. Кроме того, в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 92 инвалида и участника Великой Отечественной войны получили выплаты в размере 1 млн рублей, еще более 5 тысяч тружеников тыла, вдов участников Великой Отечественной войны и ряд других категорий граждан получили по 80 тыс. рублей.

Одним из основных направлений работы Правительства региона была и остается комплексная поддержка участников СВО и членов их семей. Перечень мер поддержки в 2025 году был расширен. Создан Центр комплексной поддержки участников СВО и членов их семей «Сердце воина», где можно получить психологическую поддержку, помощь в трудоустройстве и социальной координации по всем мерам поддержки.

Наш регион одним из первых в стране установил квотирование рабочих мест для участников СВО. Это позволило зарезервировать для данной категории граждан свыше четырех тысяч рабочих мест, из них уже более половины заполнены. При всех центрах занятости действуют клубы «Работа для СВОих». Созданы информационные ресурсы «Самара – работа для СВОих» и «Трудовая инклюзия». По уровню занятости участников СВО Самарская область вошла в ТОП-5 регионов России. Запущена региональная комплексная программа поддержки предпринимательских инициатив «СВОе Дело. Самарская область».

С июня 2025 года стартовал второй поток обучения в «Школе героев». С прошлого года для участников СВО предусмотрена возможность получения бесплатного второго среднего профессионального образования, а также введена компенсация затрат на получение высшего образования в региональных вузах.Успешно реализуются мероприятия по медицинской реабилитации участников СВО, в том числе за счет средств регионального бюджета.

​Первоочередными задачами Правительства региона остаются развитие и поддержка систем здравоохранения, образования, спорта, культуры, ремонт дорог и совершенствование работы общественного транспорта, обращение с твердыми коммунальными отходами, благоустройство дворов и общественных пространств, обновление коммунальной инфраструктуры. Именно эти вопросы составляют основную долю обращений, которые граждане адресуют Губернатору и на основе которых главой региона сформированапрограмма социально-экономического развития Самарской области и основные направления деятельности Правительства региона.

В прошлом году в Самарской области для жителей микрорайона Кошелев-Парк открыта новая поликлиника в поселке Смышляевка на 1062 посещения в смену. В марте текущего года получена лицензия на осуществление деятельности поликлиники на 500 посещений в смену в Самаре на ул. Николая Панова. Продолжается строительство ещё двух объектов – в Кинеле и Ставропольском районе.

В целях повышения доступности первичного звена здравоохранения введены 48 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 врачебные амбулатории, 1 офис врача общей практики.

Открыт единственный в ПФО передовой операционно-реанимационный модуль Самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой. Заканчиваются начатые в прошлом году работы по возведению модульного здания на территории Самарской городской поликлиники №6 Промышленного района.

За год проведен капремонт на 169 объектах медицинских организаций, в учреждения поставлено 2234 единицы медицинского оборудования, 197 автомобилей неотложной медицинской помощи и 25 автомобилей скорой медицинской помощи.

​Сохранение здоровья людей, сбережение народа, как первоочередная задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, невозможны без формирования здорового образа жизни, создания условий для занятия физической культурой и спортом.

Знаковым событием в прошлом году стало проведение в Самаре XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». В раках подготовки к форуму построено 5 спортивных комплексов в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани и Ставропольском и Волжском районах. Создана 91 спортивная площадка во всех городских округах и 17 муниципальных районах, открыты новый современный корпус «Тольятти теннис центра», крытый манеж и тренировочное поле с искусственным покрытием на базе «Акрон-Академии Коноплева», капитально отремонтировано семь объектов спорта в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.

В результате проводимой работы доля жителей Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась с 59,7% в 2024 году до 62,5% в 2025 году.

Глава государства еще одной национальной целью определил реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов. В настоящее время в регионе обеспечена 100% доступность дошкольного образования. Вместе с тем, в районах массовой жилой застройки спрос на услуги дошкольного образования еще сохраняется. В прошлом году регион вернул в систему образования здание детского сада на 80 мест в Октябрьском районе Самары. Началось строительство 3-х детских садов в Тольятти.

Строятся еще 3 новые школы: на 675 мест и на 1200 мест в Тольятти и на 1500 мест в Сызрани. Капитально отремонтировано 149 зданий образовательных организаций. Приведена в соответствие с современными нормативными требованиями инфраструктура 62 пищеблоков и закуплено технологическое оборудование в 91 учреждение образования. 587 школ региона оснастили современным оборудованием для преподавания предметов «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины».

Правительство региона продолжает решать проблему повышения качества автомобильных дорог и улучшения состояния общественного транспорта. В 2025 году введено в эксплуатацию 501,4 км автомобильных дорог. Открыто движение по автодороге с участком строительства проспекта Карла Маркса и реконструкции автомагистрали «Центральная».

Началось строительство дублера Московского шоссе от торгового центра «Метро» до Северного переулка в Самаре. В результате уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог увеличился до 50,92% (плановое значение – 50,3%), дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации – до 78,5% (плановое значение – 78,25%).

Парк общественного транспорта пополнился 279 автобусами для муниципальных и межмуниципальных маршрутов, 40 односекционными трамвайными вагонами для Самары, 16 троллейбусами для Тольятти.

В числе приоритетов остается повышение качества и надежности услуг ЖКХ. В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» завершены мероприятия по строительству, реконструкции и капремонту 7 объектов водо- и теплоснабжения в Исаклинском, Шигонском, Нефтегорском, Пестравском (два объекта), Большеглушицком и Сызранском районах. Еще на 9 объектах водоснабжения завершены строительно-монтажные работы с использованием средств Фонда развития территорий. В рамках госпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры завершено строительство и капремонт 71 объекта водоснабжения и водоотведения, в том числе 51 водонапорной башни.

Построена котельная в Жигулевске, капитально отремонтированы теплосети в Чапаевске, Новокуйбышевске, муниципальных районах Богатовский, Кинель-Черкасский, проведено техническое перевооружение котельных в муниципальных районах Сызранский, Нефтегорский, Клявлинский.

В прошлом году осуществлена оплата замены 529 лифтов, за счет внебюджетных источников заменено еще 15 лифтов. Выполнен капремонт в 1 257 многоквартирных домах.

За прошлый год были благоустроены 115 дворовых и 129 общественных территорий. Реализованы 4 проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Сызрани, Чапаевске, Отрадном и Октябрьске.

Большая работа проводится по обеспечению стабильного и устойчивого экономического развития региона в условиях санкционного давления. В силу очевидных обстоятельств экономическое развитие региона шло более сдержанными темпами, чем годом ранее. Тем не менее, Самарская область сохраняет 10 место в России по объему отгруженной промышленной продукции, 3 место в стране по уровню инновационной активности организаций. Развиваются новые отрасли промышленности.

В 2025 году в экономику вложено 604,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что почти на 36 млрд рублей больше, чем за 2024 год. Успешно завершена реализация 26 проектов, а сейчас в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей. Наиболее крупные проекты реализуются в химической промышленности, автомобилестроении, аэрокосмическом кластере, пищевой промышленности, логистике, сельском хозяйстве, фармацевтике.

Особое внимание уделяется поддержке малого бизнеса. Сеть центров «Мой бизнес» оказала за год более 30 тысяч услуг предпринимателям и самозанятым гражданам. Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательства услугами инфраструктурных организаций достиг 100%.

После доклада по отчёту Правительства участники заседания перешли к формату вопрос-ответ. Ответив на вопросы депутатов, Виталий Шабалатов так прокомментировал итоги прошедшего года: «Завершение минувшего года было непростым, но Правительству Самарской области удалось реализовать меры по сбалансированности бюджета. Более того, мы сделали задел на начало 2026 года, что позволило нам пройти первый квартал без проблем. В 2025 году мы расширили перечень мер социальной поддержки. Все обязательства перед населением и поручения Президента РФ будут выполнены».

Председатель Самарской губернской думы,академик РАН Геннадий Котельниковпоблагодарил губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Правительство Самарской области за эффективную совместную работу: «Хочу от имени всего депутатского корпуса Самарской Губернской Думы поблагодарить Виталия Алексеевича за подробный и обстоятельный доклад. Областное правительство под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева ведет постоянную поступательную работу по социально-экономическому развитию региона и повышению уровня жизни населения. За этот период региональный кабинет министров работал четко и эффективно, а сам Виталий Алексеевич высокопрофессионально и в высшей степени ответственно руководил его деятельностью. Все социальные гарантии сохранены в полном объеме. Так же, как и социальная направленность расходов областного бюджета.

Хочу также отметить, что достигнутые в прошлом году результаты были бы невозможны без тесного взаимодействия исполнительной и законодательной власти нашего региона. Слаженная совместная работа стала традицией во взаимоотношениях Правительства Самарской области и Самарской Губернской Думы. Уверен, что мы и впредь будем работать в тесной связке и сможем достичь всех поставленных целей. Правда, при одном важном условии – нашем общем неравнодушии и единой позиции во всём, что касается интересов и потребностей наших граждан».

