В Самаре представили первый номер независимого литературного зина "Литературка"

В Самаре 21 мая представили первый номер независимого литературного зина "Литературка". Новое издание презентовали в Центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской. Его авторы - писатели Денис Либстер и Андрей Олех и самарский поэт Полина Ярыгина.

В зине планируется публиковать всё, что покажется интересным его создателям - интервью, стихи и прозу, критические статьи. У каждого есть возможность связаться с авторами "Литературки" через соцсети и предложить свой материал. Но есть нюанс: чтобы быть напечатанным, материал должен понравиться все троим "главам" зина.

В свою очередь, Полина, Денис и Андрей заверили, что не планируют жесткого графика выпуска и каких-либо других рамок - им хочется видеть издание максимально живым.

А после презентации состоялся сольный концерт самарской поэтессы, вошедшей в шорт-лист российской премии «Лицей» этого года Румяны Грумезы: интервью с ней опубликовано на страницах первого выпуска "Литературки".

Отметим, что проект молодёжная мини-типография «Лаборатория СамИздата» реализуется при поддержке Всероссийского конкурса «Росмолодёжь.Гранты 2 сезон».

