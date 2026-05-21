Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань

При ударе украинских беспилотников по Сызрани погибли два человека, заявил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

"ВСУ атакуют средствами БПЛА Сызрань. С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли", — написал он на платформе "Макс".

Также есть пострадавшие, им оказывают помощь.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 121 украинский БПЛА над российскими регионами, включая Самарскую область.

Утром в регионе отменили режим беспилотной опасности, а местный аэропорт возобновил прием и отправку рейсов, пишет РИА Новости.