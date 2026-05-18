В Самаре пройдет Котофест!

Гостей ждут два дня уюта, творчества, музыки и котиков в дворике котокафе "ЧуКОТка".

Молодогвардейская, 66

30-31 мая

13:00–19:00

В программе:

Благотворительная ярмарка локальных мастеров в поддержку приюта «Надежда»

30 мая 13:00–16:30

Концерт самарской арт-рок группы REYTAM

31 мая 15:00

Лекция зоопсихолога

«Нечистоплотное поведение»

30–31 мая 16:00

Мастер-класс «Рисуем своих домашних животных»

(свободная техника, 10+)

На мастер-класс нужна предварительная запись:

+7 (927) 651-21-95 или в сообщениях сообщества

Приходите за атмосферой, красивыми вещами, музыкой и тёплыми встречами!