В Самаре пройдет Котофест!

Гостей ждут два дня уюта, творчества, музыки и котиков в дворике котокафе "ЧуКОТка".
Молодогвардейская, 66
30-31 мая
13:00–19:00
В программе:
Благотворительная ярмарка локальных мастеров в поддержку приюта «Надежда»
30 мая 13:00–16:30
Концерт самарской арт-рок группы REYTAM
31 мая 15:00
Лекция зоопсихолога
«Нечистоплотное поведение»
30–31 мая 16:00
Мастер-класс «Рисуем своих домашних животных»
(свободная техника, 10+)
На мастер-класс нужна предварительная запись:
+7 (927) 651-21-95 или в сообщениях сообщества
Приходите за атмосферой, красивыми вещами, музыкой и тёплыми встречами!