В Самаре прошла иммерсивная экскурсия о выпускниках 1941 года

Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
20 мая в 14.00 всех самарцев приглашают на "День зоопарка"!
В Самаре состоялась иммерсивная экскурсия «Последний школьный вальс» в рамках уникального проекта «Дети детям», приуроченная ко Дню Победы. Проект реализуется министерством туризма Самарской области совместно с туроператорской компанией «Лаванда» и Детским советом по туризму Самарской области. Первыми участниками экскурсии стали школьники, студенты и воспитанники учреждений дополнительного образования.

Особенностью премьеры стало то, что участники Детского совета выступили не просто экскурсоводами, а полноценными актерами и зачитывали письма тех лет. Ребята перевоплотились в выпускников Куйбышева 1941 года – тех, чьи судьбы навсегда изменил грозный июнь. Вместе с юными актерами зрители смогли прочувствовать всю полноту атмосферы мая 41-го. Маршрут экскурсии позволил осмотреть знаковые места исторического центра. А в конце экскурсии ребята символично станцевали на площади Славы вальс.

«Дети детям» – это уникальный проект, в рамках которого дети проводят экскурсии для своих сверстников. Одни ребята становятся экскурсоводами, другие – экскурсантами. Это не только возможность узнать больше о родном крае, но и ценный опыт общения и обмена знаниями. Дети-экскурсанты погружаются в историю, а юные экскурсоводы развивают навыки публичных выступлений. И мы рассчитываем на то, что в ближайшем будущем ряды наших аттестованных экскурсоводов пополнятся новыми молодыми кадрами», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева особое внимание уделяется повышению качества туристических услуг, организации мероприятий культурно-туристического содержания, а также ранней профориентации школьников. Проект «Дети детям» является не просто увлекательным погружением в историю Самарского региона, но также точкой для профессионального роста, ранней профориентации.

«Огромное спасибо ребятам за такую невероятную экскурсию! Мы словно на машине времени перенеслись в прошлое, прочувствовали атмосферу тех лет. Особенно тронуло, что экскурсию проводили сверстники – это было очень искренне и захватывающе!» – поделились своими впечатлениями участники экскурсии.

Фото: Министерство туризма Самарской области

В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
18 мая 2026  13:14
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
17 мая 2026  12:50
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
