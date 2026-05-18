В Самаре прошла иммерсивная экскурсия о выпускниках 1941 года

В Самаре состоялась иммерсивная экскурсия «Последний школьный вальс» в рамках уникального проекта «Дети детям», приуроченная ко Дню Победы. Проект реализуется министерством туризма Самарской области совместно с туроператорской компанией «Лаванда» и Детским советом по туризму Самарской области. Первыми участниками экскурсии стали школьники, студенты и воспитанники учреждений дополнительного образования.

Особенностью премьеры стало то, что участники Детского совета выступили не просто экскурсоводами, а полноценными актерами и зачитывали письма тех лет. Ребята перевоплотились в выпускников Куйбышева 1941 года – тех, чьи судьбы навсегда изменил грозный июнь. Вместе с юными актерами зрители смогли прочувствовать всю полноту атмосферы мая 41-го. Маршрут экскурсии позволил осмотреть знаковые места исторического центра. А в конце экскурсии ребята символично станцевали на площади Славы вальс.

«Дети детям» – это уникальный проект, в рамках которого дети проводят экскурсии для своих сверстников. Одни ребята становятся экскурсоводами, другие – экскурсантами. Это не только возможность узнать больше о родном крае, но и ценный опыт общения и обмена знаниями. Дети-экскурсанты погружаются в историю, а юные экскурсоводы развивают навыки публичных выступлений. И мы рассчитываем на то, что в ближайшем будущем ряды наших аттестованных экскурсоводов пополнятся новыми молодыми кадрами», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева особое внимание уделяется повышению качества туристических услуг, организации мероприятий культурно-туристического содержания, а также ранней профориентации школьников. Проект «Дети детям» является не просто увлекательным погружением в историю Самарского региона, но также точкой для профессионального роста, ранней профориентации.

«Огромное спасибо ребятам за такую невероятную экскурсию! Мы словно на машине времени перенеслись в прошлое, прочувствовали атмосферу тех лет. Особенно тронуло, что экскурсию проводили сверстники – это было очень искренне и захватывающе!» – поделились своими впечатлениями участники экскурсии.

