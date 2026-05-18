Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
20 мая в 14.00 всех самарцев приглашают на "День зоопарка"!
В Самаре 12% работодателей ведут профориентационную работу с детьми сотрудников

В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие представители предприятий и организаций, а также родители учеников из города.


В Самаре 12% компаний организуют для детей сотрудников профориентационные мероприятия. Чаще всего речь идёт о днях открытых дверей и экскурсиях на производство или в лаборатории, встречах детей с сотрудниками, профориентационной диагностике, тренингах и лекциях, участии сотрудников компаний в школьных классных часах. Также работодатели проводят олимпиады и конкурсы на профессиональную тематику, организуют летние трудовые лагеря и стажировки для несовершеннолетних, финансируют профориентационные бизнес-игры и обучение подростков работе с ПО. Ещё 23% работодателей не ведут профориентационную работу сейчас, но хотели бы наладить эту практику. Не видят в этом необходимости 43% компаний.

Среди родителей школьников лишь 5% респондентов сообщили, что в их компаниях проводятся профориентационные мероприятия для детей сотрудников. 53% родителей хотели бы, чтобы их работодатель организовал такую работу. Запрос к своему работодателю на профориентационную работу с детьми выше среди родителей до 40 лет: 70% из них хотели бы появления таких мероприятий (против 48% среди родителей 40 лет и старше).
 

Время проведения: 27 апреля — 12 мая 2026 года
 

Мероприятия по профориентации, проводимые компаниями (контекстный анализ комментариев):
• Дни открытых дверей/дни без турникетов в компании, учебных заведениях, готовящих кадры для компании
• Экскурсии на производство/в лаборатории
• Встречи/беседы школьников с сотрудниками компании
• Профориентационная диагностика школьников
• Тренинги, лекции, встречи школьников с представителями учебных заведений, готовящих кадры для компании
• Сотрудники компании участвуют в классных часах в школах: рассказывают о профессиях и работе
• Олимпиады, конкурсы и соревнования на профессиональную тематику среди школьников
• Летние трудовые лагеря для школьников
• Стажировки для несовершеннолетних/трудоустройство школьников на лето
• Профориентационные бизнес-игры
• Бесплатное обучение подростков работе с ПО

 

Теги: Опрос

Средняя сумма наличности в карманах растет с увеличением возраста опрошенных: молодежь до 35 лет ограничивается 2100 рублями, а россияне 45+ держат при себе 4800 рублей. Общество
Среди рабочих профессий, в которые жители Самарской области готовы перейти чаще всего, лидируют швея и сварщик — такие варианты выбрали по 13% опрошенных. Общество
Мужчины в основном делают выбор в пользу росписи без банкета и даже без медового месяца (24%) или камерного праздника (25%). Общество
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
