В Самаре 12% работодателей ведут профориентационную работу с детьми сотрудников

В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие представители предприятий и организаций, а также родители учеников из города.



В Самаре 12% компаний организуют для детей сотрудников профориентационные мероприятия. Чаще всего речь идёт о днях открытых дверей и экскурсиях на производство или в лаборатории, встречах детей с сотрудниками, профориентационной диагностике, тренингах и лекциях, участии сотрудников компаний в школьных классных часах. Также работодатели проводят олимпиады и конкурсы на профессиональную тематику, организуют летние трудовые лагеря и стажировки для несовершеннолетних, финансируют профориентационные бизнес-игры и обучение подростков работе с ПО. Ещё 23% работодателей не ведут профориентационную работу сейчас, но хотели бы наладить эту практику. Не видят в этом необходимости 43% компаний.



Среди родителей школьников лишь 5% респондентов сообщили, что в их компаниях проводятся профориентационные мероприятия для детей сотрудников. 53% родителей хотели бы, чтобы их работодатель организовал такую работу. Запрос к своему работодателю на профориентационную работу с детьми выше среди родителей до 40 лет: 70% из них хотели бы появления таких мероприятий (против 48% среди родителей 40 лет и старше).



Время проведения: 27 апреля — 12 мая 2026 года



Мероприятия по профориентации, проводимые компаниями (контекстный анализ комментариев):

• Дни открытых дверей/дни без турникетов в компании, учебных заведениях, готовящих кадры для компании

• Экскурсии на производство/в лаборатории

• Встречи/беседы школьников с сотрудниками компании

• Профориентационная диагностика школьников

• Тренинги, лекции, встречи школьников с представителями учебных заведений, готовящих кадры для компании

• Сотрудники компании участвуют в классных часах в школах: рассказывают о профессиях и работе

• Олимпиады, конкурсы и соревнования на профессиональную тематику среди школьников

• Летние трудовые лагеря для школьников

• Стажировки для несовершеннолетних/трудоустройство школьников на лето

• Профориентационные бизнес-игры

• Бесплатное обучение подростков работе с ПО