15 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака.
Муниципальный драматический театр «Самарская площадь» завершил свои гастроли в Москве. Самарцы представили спектакль А. Островского «Богатые невесты»
15 мая в рамках Общего собрания Ассоциации городов Поволжья, которое проходит в Самаре, его участники высадили Аллею городов Поволжья.
В Самарской области заканчивается серия мероприятий по благоустройству, когда мы все вместе наводим порядок после зимы.
В рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ» в «МТЛ Арене» завершились соревнования по волейболу.
​​​​​​​В Ледовом дворце спорта Самары состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского добровольческого слёта Движения Первых.
В Сызрани в ночном ДТП пострадали трое местных жителей. 
Более чем на 200 тепловых объектах Самары благоустройство восстановлено в полном объеме
Самарцы поделились, какой должна быть идеальная свадьба

Свадьба — важный шаг и животрепещущий вопрос для каждой пары. Здесь имеет значение все: когда жениться, где, как, кого приглашать, какой бюджет закладывать на торжество. Аналитики сервиса онлайн-знакомств Mamba и ювелирного холдинга SOKOLOV решили узнать у жителей Самары, насколько им важно жениться или выйти замуж, как они представляют себе свою свадьбу и сколько готовы на нее потратить.


Пережиток прошлого или самый важный день


Несмотря на споры о том, нужна ли свадьба вообще, для многих самарцев брак все еще остается важной частью отношений.


Так, почти половина женщин (47%) и треть мужчин (36%) хотели бы сыграть свадьбу и официально закрепить свой союз. При этом 11% мужчин и 8% женщин признались, что готовы пожениться скорее ради спокойствия родителей. Одновременно с этим около половины участников опроса считают свадьбу переоцененной (50% мужчин и 44% женщин).


Для большинства женщин возраст вступления в брак не играет большой роли – так ответили 55% респонденток. Среди мужчин такого мнения придерживаются реже — 41%. При этом чаще всего мужчины хотели бы жениться в 25–30 лет (28%) или в 30–35 лет (14%). Женщины же охотнее выбирают возраст 25–30 лет (24%) или период до 25 лет (11%).


Оптимальный формат


Что касается форматов, большинство сегодня склоняется к скромным вариантам. Так, устроить большое торжество хотели бы всего 11% мужчин и 5% женщин. Примечательно, что женщины чаще всего выбирают просто роспись и отправиться в путешествие без посиделок с родственниками (47%) или «скромное, но со вкусом» мероприятие для самых близких (31%).
Мужчины в основном делают выбор в пользу росписи без банкета и даже без медового месяца (24%) или камерного праздника (25%). Еще примерно столько же хотели бы отправиться в ЗАГС, а затем — на заслуженный отдых уже с женой.


Сценарии и традиции


Среди тех, кто все же хочет устроить торжество, подавляющая часть опрошенных признается, что не стали бы приглашать большое количество гостей (71% женщин и 60% мужчин). Также около половины (48% и 46% соответственно) не хотели бы сильно тратиться на дорогой банкет и пышный декор. Каждому третьему самарцу не нужен сценарий свадьбы с таймингом по минутам, а каждому пятому — ведущий и конкурсы.
Кроме того, 20% мужчин и 16% женщин готовы отказаться от свадебных традиций. Большинство респондентов не хотели бы проводить выкуп или похищение невесты. Треть молодоженов смутили бы крики «Горько!», а каждый четвертый — традиционные конкурсы от ведущего. При этом 8 из 10 невест все же хотели бы станцевать первый танец с супругом и бросить букет подружкам.


На чем экономить, а на чем — нет


По мнению мужчин, на свадьбе нельзя экономить на создании общей атмосферы (42%), а также на фото и видео (34%) — это память на всю жизнь. У женщин этот фактор тоже на первом месте (47%), рядом с обручальными кольцами (46%). Эту деталь отметили и 32% мужчин. Кроме того, каждая четвертая девушка считает, что нельзя уменьшать расходы на платье невесты и костюм жениха.
А вот сэкономить большинство готовы, сократив количество гостей. Также каждый третий считает, что не так уж и важен декор площадки. Треть опрошенных готовы уменьшить бюджет на ведущего и программу, а каждый пятый — на локацию.


Денежный вопрос


40% мужчин хотели бы потратить на свадьбу до 100 тысяч рублей, еще 29% готовы заложить 200-300 тысяч, а 17% — 300-700 тысяч. Бюджеты выше рассматривают лишь около 14% мужчин. При этом большинство опрошенных женщин (36%) целятся в 200-300 тысяч, но 28% также хотели бы уложиться в 100 тысяч. 22% готовы потратить на торжество 300-700 тысяч, но выше этой суммы — уже лишь 12%.
В то же время 45% мужчин совершенно не важно, чтобы подарки на свадьбу хотя бы частично отбили торжество. С этим соглашаются лишь треть женщин — они не особо рассчитывают на такой сценарий, но признаются, что было бы очень приятно хоть как-то компенсировать траты (57%). Но есть и те, кто твердо настроен окупить праздник (11% мужчин и 10% женщин).

43% работающих россиян берут обед из дома
В среднем работающие россияне тратят на обед в рабочий день 436 рублей, среди жителей Москвы показатель выше — около 520 рублей в день. Общество
две трети опрошенных жителей Приволжского федерального округа играют в видеоигры
Покупки в гейминге носят ситуативный характер: 29% приобретают игры при появлении интереса, 17% — во время распродаж, 43% практически не тратятся. Общество
жители РФ готовы тратить в среднем 6 500 рублей в месяц на фитнес-тренера
Большинство опрошенных так или иначе рассматривают занятия с фитнес-тренером: только 23% респондентов заявили, что не готовы заниматься со специалистом. Общество
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
