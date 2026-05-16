Самарцы поделились, какой должна быть идеальная свадьба

Свадьба — важный шаг и животрепещущий вопрос для каждой пары. Здесь имеет значение все: когда жениться, где, как, кого приглашать, какой бюджет закладывать на торжество. Аналитики сервиса онлайн-знакомств Mamba и ювелирного холдинга SOKOLOV решили узнать у жителей Самары, насколько им важно жениться или выйти замуж, как они представляют себе свою свадьбу и сколько готовы на нее потратить.



Пережиток прошлого или самый важный день



Несмотря на споры о том, нужна ли свадьба вообще, для многих самарцев брак все еще остается важной частью отношений.



Так, почти половина женщин (47%) и треть мужчин (36%) хотели бы сыграть свадьбу и официально закрепить свой союз. При этом 11% мужчин и 8% женщин признались, что готовы пожениться скорее ради спокойствия родителей. Одновременно с этим около половины участников опроса считают свадьбу переоцененной (50% мужчин и 44% женщин).



Для большинства женщин возраст вступления в брак не играет большой роли – так ответили 55% респонденток. Среди мужчин такого мнения придерживаются реже — 41%. При этом чаще всего мужчины хотели бы жениться в 25–30 лет (28%) или в 30–35 лет (14%). Женщины же охотнее выбирают возраст 25–30 лет (24%) или период до 25 лет (11%).



Оптимальный формат



Что касается форматов, большинство сегодня склоняется к скромным вариантам. Так, устроить большое торжество хотели бы всего 11% мужчин и 5% женщин. Примечательно, что женщины чаще всего выбирают просто роспись и отправиться в путешествие без посиделок с родственниками (47%) или «скромное, но со вкусом» мероприятие для самых близких (31%).

Мужчины в основном делают выбор в пользу росписи без банкета и даже без медового месяца (24%) или камерного праздника (25%). Еще примерно столько же хотели бы отправиться в ЗАГС, а затем — на заслуженный отдых уже с женой.



Сценарии и традиции



Среди тех, кто все же хочет устроить торжество, подавляющая часть опрошенных признается, что не стали бы приглашать большое количество гостей (71% женщин и 60% мужчин). Также около половины (48% и 46% соответственно) не хотели бы сильно тратиться на дорогой банкет и пышный декор. Каждому третьему самарцу не нужен сценарий свадьбы с таймингом по минутам, а каждому пятому — ведущий и конкурсы.

Кроме того, 20% мужчин и 16% женщин готовы отказаться от свадебных традиций. Большинство респондентов не хотели бы проводить выкуп или похищение невесты. Треть молодоженов смутили бы крики «Горько!», а каждый четвертый — традиционные конкурсы от ведущего. При этом 8 из 10 невест все же хотели бы станцевать первый танец с супругом и бросить букет подружкам.



На чем экономить, а на чем — нет



По мнению мужчин, на свадьбе нельзя экономить на создании общей атмосферы (42%), а также на фото и видео (34%) — это память на всю жизнь. У женщин этот фактор тоже на первом месте (47%), рядом с обручальными кольцами (46%). Эту деталь отметили и 32% мужчин. Кроме того, каждая четвертая девушка считает, что нельзя уменьшать расходы на платье невесты и костюм жениха.

А вот сэкономить большинство готовы, сократив количество гостей. Также каждый третий считает, что не так уж и важен декор площадки. Треть опрошенных готовы уменьшить бюджет на ведущего и программу, а каждый пятый — на локацию.



Денежный вопрос



40% мужчин хотели бы потратить на свадьбу до 100 тысяч рублей, еще 29% готовы заложить 200-300 тысяч, а 17% — 300-700 тысяч. Бюджеты выше рассматривают лишь около 14% мужчин. При этом большинство опрошенных женщин (36%) целятся в 200-300 тысяч, но 28% также хотели бы уложиться в 100 тысяч. 22% готовы потратить на торжество 300-700 тысяч, но выше этой суммы — уже лишь 12%.

В то же время 45% мужчин совершенно не важно, чтобы подарки на свадьбу хотя бы частично отбили торжество. С этим соглашаются лишь треть женщин — они не особо рассчитывают на такой сценарий, но признаются, что было бы очень приятно хоть как-то компенсировать траты (57%). Но есть и те, кто твердо настроен окупить праздник (11% мужчин и 10% женщин).