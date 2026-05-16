В России с 1 июня изменится плата за новый телефонный номер

Государственные пошлины, которыми облагаются новые ресурсы нумерации для операторов связи, увеличатся с 1 июня текущего года, для граждан плата составит 100 рублей. Об этом 16 мая свидетельствуют данные на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«В соответствии с решением Межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности <...> с 01.06.2026 будут увеличены государственные пошлины за выделение ресурсов нумерации», — говорится в публикации.

Таким образом, с начала лета госпошлина за один номер телефона, включенный в план нумерации седьмой зоны всемирной нумерации, будет составлять 100 рублей. Столько же россияне заплатят и за один номер из единой сети Отечественной электросвязи. Под исключения попадает выделение нумерации из кодов доступа к услугам электросвязи, пишут "Известия".