В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности

В одном из магазинов г. Тольятти организацией, занимающейся защитой прав потребителей, было замечено, что ценники на полках не позволяют четко идентифицировать стоимость товаров, а некоторые пищевые продукты реализуются с истекшим сроком годности. Суд принял решение обязать владельца торговой точки убрать с прилавков некачественные и опасные пищевые продукты и предоставить потребителям всю необходимую информацию о товаре.

Судебный пристав уведомил должника о возбужденном исполнительном производстве, разъяснив последствия несвоевременного исполнения судебного решения. Однако в установленный срок требования, изложенные в исполнительном документе, организацией исполнены не были. В результате в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Примененные меры побудили должника-организацию устранить выявленные ранее нарушения и убрать с прилавков некачественные пищевые продукты.