Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области впервые проходит этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самарской области впервые проходит этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самаре водитель наехал на электросамокат под управлением 18-летней девушки, которая двигалась по тротуару
В Самаре водитель наехал на электросамокат под управлением 18-летней девушки, которая двигалась по тротуару
Названы последствия дополнительного налога для самозанятых и курьеров
Названы последствия дополнительного налога для самозанятых и курьеров
В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века.
В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века
Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы
Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
В России таксисты не зарабатывают 200-500 тысяч рублей в месяц
В России таксисты не зарабатывают 200-500 тысяч рублей в месяц
Более 20 человек пострадали в драке на птицефабрике в Ленинградской области
Более 20 человек пострадали в драке на птицефабрике в Ленинградской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
-0.51
EUR 87.38
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы

116
Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы

По итогам 2025 года суммарный объем рекламных бюджетов Самары составил 4,71 млрд руб., что на 11% ниже показателей 2024 года. Такие данные представил Совет экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР). Город занял 8 место среди крупнейших региональных рекламных рынков России (без учета Москвы). 

Основная доля рекламных инвестиций в Самаре пришлась на интернет-сервисы — 2,9 млрд руб. Также значительные вложения были направлены в видеорекламу (890 млн руб.), наружную рекламу (760 млн руб.) и радиорекламу (160 млн руб.).

Региональные рекламные рынки, как почти все последние годы, чувствуют себя хуже, во многих сегментах наблюдается либо сокращение объемов рекламных бюджетов, либо их стагнация. Имея ограниченные возможности для маневра (финансовые, кадровые, производственные, технологические и т.д.), региональным субъектам рынка сложнее выдерживать те вызовы в экономике, законодательстве, технологиях и т.п., с которыми приходится сталкиваться постоянно», — отметил вице-президент АКАР сопредседатель Совета экспертов АКАР Сергей Веселов.

В целом объем российского рекламного рынка в 2025 году увеличился на 8,5%, достигнув 981,6 млрд руб. Наибольший процентный рост показал сегмент Out of Home (+12%). Если сравнивать сегменты по наибольшим объемам, по-прежнему лидирует реклама в интернет-сервисах, затраты на которую составили 510,1 млрд руб. При этом рынок маркетинговых коммуникаций (включающий все бюджеты, инвестированные в продвижение товаров и услуг) превысил сумму в 2,4 трлн руб.

С полными результатами исследования объемов крупнейших региональных рекламных рынков можно ознакомиться на сайте АКАР.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
92
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
169
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
985
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
561
Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20 % до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
12 мая 2026  20:17
«Начинаем с себя»: Вячеслав Федорищев рассказал о сокращении чиновников в регионе
588
Весь список