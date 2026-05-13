Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы

По итогам 2025 года суммарный объем рекламных бюджетов Самары составил 4,71 млрд руб., что на 11% ниже показателей 2024 года. Такие данные представил Совет экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР). Город занял 8 место среди крупнейших региональных рекламных рынков России (без учета Москвы).

Основная доля рекламных инвестиций в Самаре пришлась на интернет-сервисы — 2,9 млрд руб. Также значительные вложения были направлены в видеорекламу (890 млн руб.), наружную рекламу (760 млн руб.) и радиорекламу (160 млн руб.).

Региональные рекламные рынки, как почти все последние годы, чувствуют себя хуже, во многих сегментах наблюдается либо сокращение объемов рекламных бюджетов, либо их стагнация. Имея ограниченные возможности для маневра (финансовые, кадровые, производственные, технологические и т.д.), региональным субъектам рынка сложнее выдерживать те вызовы в экономике, законодательстве, технологиях и т.п., с которыми приходится сталкиваться постоянно», — отметил вице-президент АКАР сопредседатель Совета экспертов АКАР Сергей Веселов.

В целом объем российского рекламного рынка в 2025 году увеличился на 8,5%, достигнув 981,6 млрд руб. Наибольший процентный рост показал сегмент Out of Home (+12%). Если сравнивать сегменты по наибольшим объемам, по-прежнему лидирует реклама в интернет-сервисах, затраты на которую составили 510,1 млрд руб. При этом рынок маркетинговых коммуникаций (включающий все бюджеты, инвестированные в продвижение товаров и услуг) превысил сумму в 2,4 трлн руб.

С полными результатами исследования объемов крупнейших региональных рекламных рынков можно ознакомиться на сайте АКАР.