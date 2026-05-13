В Сызрани в ДТП пострадали водитель и две 16-летние девушки

Еще одно ДТП 12 мая произошло в 18:35 в Сызрани. 53-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Voxy, двигаясь по улице Магистральная, не выбрал безопасный скоростной режим, в результате чего совершил наезд на автомобиль ВАЗ-21102 под управлением 19-летнего водителя, который стоял перед запрещающим сигналом светофора.

После столкновения отечественная малолитражка по инерции совершила наезд на впереди стоящий автомобиль ВАЗ-2114, под управлением 61-летнего водителя. С места ДТП в медицинское учреждение были доставлены две 16-летние девушки - пассажиры автомобиля ВАЗ-21102. Одной из них назначено амбулаторное лечение, вторая госпитализирована. Водитель данного автомобиля самостоятельно обратился за медицинской помощью и получил амбулаторное лечение.