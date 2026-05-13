С 2028 года девятиклассники должны будут сдать устный экзамен по истории

Российские девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года. Об этом на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит РИА Новости.

«В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен — устный по истории», — сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора отметил, что решение связано с особой значимостью предмета. Он подчеркнул, что формат экзамена будет обсуждаться с учителями, учениками и экспертами. В Минпросвещении уточняли, что устный экзамен по истории в 9-х классах станет формой допуска к ОГЭ. Он должен помочь развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать свое отношение к событиям и личностям.

Сейчас в России устная проверка знаний у девятиклассников есть только по русскому языке — она представляет собой итоговое собеседование, которое является обязательным допуском к остальным экзаменам. Устная часть проводится зимой, в нее входит четыре задания: чтение текста, его пересказ с цитатой, монолог на одну из предложенных тем и диалог с экзаменатором.

На 2026 год структура экзаменов ОГЭ осталась прежней. Все учащиеся 9-х классов сдают четыре экзамена. Среди них есть два обязательных — русский и математика, и два предмета по выбору.