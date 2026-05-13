Эксперты Регионального центра компетенций провели диагностику производства автокомпонентов

Производитель автокомпонентов ООО «АМПРЕСС» успешно завершил этап диагностики производственных процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». К внедрению методик бережливого производства предприятие приступило в начале 2026 года.

ООО «АМПРЕСС» расположено в Тольятти и специализируется на выпуске штампованных и сварных компонентов для автомобильной промышленности. Продуктовая линейка включает поперечины панелей приборов, внутренние детали кузова и шасси. Основным заказчиком продукции является АО «АВТОВАЗ».

Бережливые технологии внедрялись на пилотном потоке «Холодная листовая штамповка и последующая сварка деталей для автомобилей» на примере поперечины панели приборов Lada Largus. Этот продукт обеспечивает 70% объёма продаж предприятия с начала 2025 года.

Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) совместно с рабочей группой предприятия за три месяца провели детальный анализ текущего состояния потока, выявили потери и разработали план мероприятий по улучшению.

«Мы детально прошли по всему потоку, нашли «узкие места». Выяснили, что эффективность использования оборудования не оценивается, простои не учитываются. В сварочном пистолете скапливается нагар — операторы вынуждены ждать чистки. Зачистка электродов выполняется напильником из-за отсутствия специализированной машинки. Разработан план мероприятий, часть проблем уже решена. Внедрён почасовой производственный анализ, что позволило увидеть реальные причины простоев. На эталонном участке наведён порядок по системе 5С, организованы рабочие места операторов», - говорит руководитель проекта РЦК Марсель Вагазов.

По итогам диагностики составлена карта текущего состояния потока. Она позволит достичь целевых показателей по выработке, времени протекания процесса и уровню незавершённого производства, которых предприятие планирует обеспечить после реализации всех запланированных улучшений.

Сейчас ООО «АПМРЕСС» приступает к внедрению улучшений на пилотном потоке. После отработки изменений на эталонном участке успешная практика будет внедряться и в другие производственные процессы.

«Диагностика, проведённая в рамках федерального проекта, показала наличие существенных резервов. Это означает, что завод сможет выполнять заказы быстрее. Федеральный проект «Производительность труда» предоставляет инструменты для такого рывка», - говорит врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда – одна из ключевых задач развития реального сектора. Внедрение бережливых технологий позволяет участникам проекта достичь конкретных результатов: повысить выработку, сократить время производства и объем незавершенного производства (НЗП), что укрепит их конкурентоспособность.

