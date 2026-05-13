Я нашел ошибку
Главные новости:
Шашлык без вреда для здоровья: рекомендации специалиста
Шашлык без вреда для здоровья: рекомендации специалиста
Самарцам разъяснили, когда можно оплатить такси за счёт ОМС
Самарцам разъяснили, когда можно оплатить такси за счёт ОМС
В Самарской области ввели карантин из-за бешенства животных в двух населенных пунктах.
В Самарской области ввели карантин из-за бешенства животных в двух населенных пунктах
В Самарской области с начала сезона 945 человек пострадали от укусов клещей
В Самарской области с начала сезона 945 человек пострадали от укусов клещей
С 27 по 30 мая Самарская областная универсальная научная библиотека открывает двери для всех, кто неравнодушен к живому слову
С 27 по 30 мая Самарская областная универсальная научная библиотека открывает двери для всех, кто неравнодушен к живому слову
В Госдуме подготовят отдельный законопроект о критериях трудовых отношений
В Госдуме подготовят отдельный законопроект о критериях трудовых отношений
Эксперты Регионального центра компетенций провели диагностику производства автокомпонентов
Эксперты Регионального центра компетенций провели диагностику производства автокомпонентов
С 2028 года девятиклассники должны будут сдать устный экзамен по истории
С 2028 года девятиклассники должны будут сдать устный экзамен по истории
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
-0.51
EUR 87.38
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Эксперты Регионального центра компетенций провели диагностику производства автокомпонентов

121
Эксперты Регионального центра компетенций провели диагностику производства автокомпонентов

Производитель автокомпонентов ООО «АМПРЕСС» успешно завершил этап диагностики производственных процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». К внедрению методик бережливого производства предприятие приступило в начале 2026 года.

ООО «АМПРЕСС» расположено в Тольятти и специализируется на выпуске штампованных и сварных компонентов для автомобильной промышленности. Продуктовая линейка включает поперечины панелей приборов, внутренние детали кузова и шасси. Основным заказчиком продукции является АО «АВТОВАЗ».

Бережливые технологии внедрялись на пилотном потоке «Холодная листовая штамповка и последующая сварка деталей для автомобилей» на примере поперечины панели приборов Lada Largus. Этот продукт обеспечивает 70% объёма продаж предприятия с начала 2025 года.

Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) совместно с рабочей группой предприятия за три месяца провели детальный анализ текущего состояния потока, выявили потери и разработали план мероприятий по улучшению.

«Мы детально прошли по всему потоку, нашли «узкие места». Выяснили, что эффективность использования оборудования не оценивается, простои не учитываются. В сварочном пистолете скапливается нагар — операторы вынуждены ждать чистки. Зачистка электродов выполняется напильником из-за отсутствия специализированной машинки. Разработан план мероприятий, часть проблем уже решена. Внедрён почасовой производственный анализ, что позволило увидеть реальные причины простоев. На эталонном участке наведён порядок по системе 5С, организованы рабочие места операторов», - говорит руководитель проекта РЦК Марсель Вагазов.

По итогам диагностики составлена карта текущего состояния потока. Она позволит достичь целевых показателей по выработке, времени протекания процесса и уровню незавершённого производства, которых предприятие планирует обеспечить после реализации всех запланированных улучшений.

Сейчас ООО «АПМРЕСС» приступает к внедрению улучшений на пилотном потоке. После отработки изменений на эталонном участке успешная практика будет внедряться и в другие   производственные процессы.

«Диагностика, проведённая в рамках федерального проекта, показала наличие существенных резервов. Это означает, что завод сможет выполнять заказы быстрее. Федеральный проект «Производительность труда» предоставляет инструменты для такого рывка», - говорит врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда – одна из ключевых задач развития реального сектора. Внедрение бережливых технологий позволяет участникам проекта достичь конкретных результатов: повысить выработку, сократить время производства и объем незавершенного производства (НЗП), что укрепит их конкурентоспособность.

Участие в федеральном проекте является бесплатным. Подробная информация доступна на официальных ресурсах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото - РЦК

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
133
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
204
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
215
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
1052
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
583
Весь список