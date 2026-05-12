Минтруд сообщил о праве двух работающих родителей оформлять декрет при двойне.
При рождении двойни в семье отпуск по уходу за ребенком могут оформить сразу оба работающих  родителя
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 2-4 часа местами на юго-западе, западе области ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-49 мм, с сохранением до конца ночи 13.05.2026.
В губернии ожидается сильный дождь
Для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области провели ряд патриотических мероприятий, посвященных 81 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Для ребят из Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД СО    провели «Уроки мужества»
Какие фильмы покажут в кинотеатре "Филин" на самарской набережной 14-17 мая.
Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин": афиша на эту неделю
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20 % до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Начинаем с себя»: Вячеслав Федорищев рассказал о сокращении чиновников в регионе
27 мая в СОУНБ состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова».
В СОУНБ обсудят истоки книжной культуры Самары и роль боярского рода Салтыковых в истории города и России
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре

Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.

«Благоустройство территорий – это вопрос, который касается нас всех, от которого зависит восприятие, качество жизни, его изменение в каждом муниципальном образовании. Есть много федеральных проектов – партии «Единая Россия», Правительства России, которые позволяют нам иметь возможности по ускоренному развитию. Мы говорили о том, что мы подходы к благоустройству меняем», — отметил губернатор.
Основной доклад по вопросу представил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань.
В регионе реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (далее — ФП ФКГС) в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», государственные программы «Народный бюджет Самарской области», «Комплексное развитие сельских территорий», «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований». По этим программам в целом в 2026 году благоустраиваются 572 объекта с финансированием почти 3,2 млрд рублей федеральных и областных средств. В отдельных муниципальных образованиях действуют и муниципальные программы по благоустройству. В рамках софинансирования привлекаются внебюджетные источники. В пример министр привел реализацию проекта благоустройства центральной площади Тольятти.
Вне программных мероприятий в 2025 году по поручению Вячеслава Федорищева было выполнено благоустройство фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Самаре, кладбища «Лесное» в Новокуйбышевске, набережной реки Крымза в Сызрани (в части установки дополнительных малых архитектурных форм, озеленения), установлены телескопы в парке «Парад планет» в Нефтегорске.
В 2026 году в рамках ФП ФКГС планируется благоустроить не менее 97 дворовых и 125 общественных территорий, в том числе 3 общественных и 3 дворовых территории в пгт Рощинский. Дополнительно благодаря выделению из регионального бюджета более 221 млн рублей в рамках ФП ФКГС благоустраивается 41 общественное пространство в муниципалитетах региона, включая Аллею Славы в селе Хрящевка.
Также реализуются проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В прошлом году от региона было подано 10 заявок, 4 из них стали победителями. В этом году участвовать будут 7 проектов, при этом 3 из них – это доработанные с учетом всех замечаний проекты прошлого года, не прошедшие тогда отбор. Итоги конкурса будут подведены в августе.
В рамках доклада руководитель ведомства обратил внимание на неудовлетворительную ситуацию с восстановлением благоустройства после аварийных работ на сетях. На примере Самары и Тольятти – все территории приведены в порядок по временной схеме, однако по постоянной схеме восстановлена небольшая часть объектов (в Самаре это 130 из 432 объектов).
Виталий Брижань обозначил условия комплексного благоустройства территорий. Это синхронизация государственных и муниципальных программ, региональный стандарт благоустройства и его модельные правила, частные инвестиции, вовлечение граждан, обновление инженерной инфраструктуры, содержание объектов, муниципальный контроль. Эти условия должны работать во взаимодействии, однако на практике этого пока нет.
По итогам доклада Вячеслав Федорищев раскритиковал как подготовку к XI Всероссийскому конкурсу, так и в целом существующие подходы к комплексному благоустройству в регионе.
«Когда мы начали работать в 2024 году и увидели, сколько у нас заявок подается и сколько из них выигрывает, было поручение правительству, соответствующему блоку существенно нарастить количество и качество заявок. Вы же сейчас докладываете, что снизили количество заявок, новые не разработали – старые переделали. Это не тот подход, о котором мы договаривались, — обратился губернатор к министру. – Здесь существенная недоработка соответствующего блока».
Вячеслав Федорищев также напомнил министру о его личной ответственности за реализацию проекта Аллеи Славы в Хрящевке, которая должна была быть готова к 9 Мая, но работы там, по словам Виталия Брижаня, только начаты: «Это полное безобразие. Это была ваша личная ответственность, я с вами не раз об этом говорил – не сделано».
Комментируя доклад министра об условиях комплексного благоустройства территорий, глава региона подчеркнул: «Это все не работает без управленческих решений, которые нормативно закрепляют стандарты, порядок действий и их качество».
В ходе обсуждения было обозначено, что новый стандарт благоустройства утвержден, но сопровождающие его нормативные документы остались без изменений, между ведомствами нет четкого понимания параметров контроля качества проектирования и непосредственно работы по реализации проекта с учетом введенных изменений.
Отдельно Вячеслав Федорищев обратил внимание глав профильных ведомств на ситуацию по благоустройству территории, прилегающей к площадке строительства станции метро Театральная в Самаре — проектная документация по благоустройству не актуализирована с учетом нового стандарта. Глава региона поручил первому заместителю губернатора — председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову выйти на место с рабочей группой и на следующем оперативном совещании доложить ситуацию детально. «Комплексно – это когда мы все сдаем и показываем — жителям, гостям города, себе», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Губернатор отметил, что основной доклад к оперативному совещанию не проработан должным образом – учитывая большое количество замечаний, его обсудят на профильном совещании.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

