«Начинаем с себя»: Вячеслав Федорищев рассказал о сокращении чиновников в регионе

Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20 % до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона во вторник, 12 мая.

Такое решение принято в целях повышения устойчивости и сбалансированности бюджета в условиях внешних вызовов и текущих экономических процессов, а также – для повышения эффективности работы.

«По своей сути сейчас мы занимаемся внутренней эффективностью, внедряем новые инструменты цифровизации, которые существенным образом влияют на повышение качества, следуем приоритетам: безусловному исполнению указов Президента России, его поручений, а также Правительства России, поддержке специальной военной операции, семей участников-героев, а также выполнению социальной функции государства. Процесс болезненный. Начинаем с себя», – заявил Вячеслав Федорищев.

Соответствующий указ о сокращении численности государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Самарской области губернатор подписал в этот же день. Оптимизация кадровой структуры будет реализована за счет цифровизации процессов, внедрения решений на основе искусственного интеллекта и повышения общей производительности труда. Это позволит сократить