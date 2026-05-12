В СОУНБ обсудят истоки книжной культуры Самары и роль боярского рода Салтыковых в истории города и России

27 мая в СОУНБ состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова».

Конференция приурочена к 440-летию Самары и 400-летию прибытия в город на воеводство опального боярина Бориса Михайловича Салтыкова († 1646), родственника царя Михаила Федоровича. Ключевыми предметами обсуждения станут личность и деятельность Б.М. Салтыкова, а также лицевая Самарская рукопись (1629 г.), древнейшая книга, написанная на территории города, предполагаемым заказчиком которой и был опальный боярин.

Свои исследования о происхождении рода Салтыковых, их роли в истории и культуре России, о положении Самары XVII века и уникальном самарском манускрипте представят учёные-историки, искусствоведы, археологи, библиотечные, музейные и архивные специалисты из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга. Особым гостем форума станет протоиерей Александр Александрович Салтыков – потомок знатного боярского рода, почётный настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах (Москва), декан факультета церковных художеств, профессор кафедры истории и теории христианского искусства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший научный сотрудник Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва.

«История Самары, а тем более её ранний период – XVII-XVIII вв., ещё полна "белыми пятнами" неисследованных тем. Одним из таких малоизученных пластов самарской истории являются личности самарских воевод. Фигура Бориса Михайловича Салтыкова выделяется даже тем, что, в отличие от других воевод, "сидевших на Самаре" 1-2 года, он пребывал в ней целых 7,5 лет, и это не было случайностью. Исследовать его биографию и происхождение интересно применительно хотя бы к его должности, но особо важно то, что сама личность Бориса Михайловича и связанные с ним события вводят Самару XVII века в контекст общероссийской истории», – говорит Андрей Игоревич Макаров, главный библиограф издательства «Пашков дом» Российской государственной библиотеки и один из участников конференции.

 Кроме создания древнейшей рукописи в истории Самары, Борис Михайлович Салтыков стал связующим звеном между городом и московской книжной культурой XVII века. Именно он обеспечил условия для работы в Самаре книжных мастеров на столичном уровне.

«Именно изучение Самарской рукописи позволило опровергнуть стереотип, идущий от историка Н.И. Костомарова, о том, что молодого царя Михаила Федоровича окружали “жалкие, мелкие, тупые люди”. Теперь мы знаем, что окружение царя в лице братьев Салтыковых и К.И. Михалкова было весьма образованным и культурным», – отмечает старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, член Археографической комиссии РАН, участник конференции в СОУНБ Борис Николаевич Морозов.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

27 мая 2026 года с 11:00 до 17:00, читальный зал отдела редких книг (1 этаж) Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

16+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

