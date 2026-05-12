Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин": афиша на эту неделю

Какие фильмы покажут в кинотеатре "Филин" на самарской набережной 14-17 мая:

14 мая (четверг)

18.00 – 18.20 «Позывной Игумен»

(документальный, 2025г., 12+)

18.30 -20.00 «Весна на Заречной улице»

(1956г., 12+)

20.10 –22.00 «Закусочная на колесах» (1984г, 12+)



15 мая (пятница) Международный день семьи

18.00 – 20.00

Концерт муниципального духового оркестра

20.10 – 21.40

«Течет река Волга» (2009г., 16+)



16 мая (суббота)

17.00 – 19.20 «Покровские ворота»

(1982г., 6+)

19.30 – 21.45 «Круэлла» (2021г., 12+)



17 мая (воскресенье)

17.00 – 17.50 Мультфильмы (1. Падал прошлогодний снег (1983г., 0+) 2. Малыш и Карлсон (1968г 0+) 3. Ежик в тумане (1975г 0+))

18.00 – 19.40 «Синяя птица» (1976г., 6+)

19.50 – 21.20 «Вверх» (2009г.,США, 0+)



Возможны изменения!

