Бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин": афиша на эту неделю

Какие фильмы покажут в кинотеатре "Филин" на самарской набережной 14-17 мая:
14 мая (четверг)
18.00 – 18.20 «Позывной Игумен»
(документальный, 2025г., 12+)
18.30 -20.00 «Весна на Заречной улице»
(1956г., 12+)
20.10 –22.00 «Закусочная на колесах» (1984г, 12+)
15 мая (пятница) Международный день семьи
18.00 – 20.00
Концерт муниципального духового оркестра
20.10 – 21.40
«Течет река Волга» (2009г., 16+)
16 мая (суббота)
17.00 – 19.20 «Покровские ворота»
(1982г., 6+)
19.30 – 21.45 «Круэлла» (2021г., 12+)
17 мая (воскресенье)
17.00 – 17.50 Мультфильмы (1. Падал прошлогодний снег (1983г., 0+) 2. Малыш и Карлсон (1968г 0+) 3. Ежик в тумане (1975г 0+))
18.00 – 19.40 «Синяя птица» (1976г., 6+)
19.50 – 21.20 «Вверх» (2009г.,США, 0+)
Возможны изменения!
