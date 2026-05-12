Вячеслав Федорищев поприветствовал участников Всероссийского добровольческого слета

Во вторник, 12 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие во Всероссийском добровольческом слете Движения Первых. Торжественная церемония открытия состоялась в спортивно-концертном комплексе «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого».

Мероприятие объединило около тысячи участников – активистов добровольческого сообщества Движения Первых, наставников, представителей региональных отделений, координаторов просветительской программы «Обучение служением. Первые» и финалистов Всероссийского конкурса «Делай добро».

Обращаясь к собравшимся, Вячеслав Федорищев подчеркнул, что для региона большая честь принимать Всероссийский добровольческий слет Движения Первых. «Главное, что сегодня у нас собрались самые лучшие, самые активные и любознательные представители волонтерского сообщества движения. Почти тысяча ребят из разных регионов страны будут делиться практиками, перенимать опыт, чтобы в нашей стране, в нашем регионе было больше добра, – отметил глава региона. – Мы живем в особое время. С одной стороны, это период становления сильной России, которую последовательно ведет вперед наш Президент Владимир Владимирович Путин вместе с командой Правительства Российской Федерации. С другой – это время специальной военной операции. Мы вместе с вами ответственны за наших героев, семьи наших ребят».

Глава региона поблагодарил участников, которые занимаются волонтерской деятельностью в этом направлении, и выразил уверенность, что, обменявшись практиками, они вернутся домой и начнут работать с еще большей силой. «Первые – это опора, Первые – это будущее нашей страны», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Главная цель слета – вывести добровольческую работу в каждом субъекте России на новый профессиональный уровень, усилить ее, подготовить лидеров, готовых вдохновлять других и развивать культуру помощи на местах.

Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность добровольческого движения, отмечая, что такие люди – это наше достояние, это опора для страны. Своим примером, своими свершениями они буквально вдохновляют тех, кто рядом. Рождают чувство единения и верности, гордости за наших современников и гордость за Россию.

Особые слова губернатор адресовал кадетам, курсантам и юнармейцам, а также добровольцам, наставникам и активистам молодежной политики из всех муниципалитетов Самарской области. «У нас с вами очень большие задачи, очень большой регион. Многое уже сделано, чтобы система добровольчества в Самарской области была оптимальной, но мы продолжаем учиться, общаемся с нашими старшими товарищами, получаем знания и усиливаем нашу работу», – сказал Вячеслав Федорищев.

С напутственными словами к участникам слета обратился Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

«Движение Первых уделяет особое внимание развитию добровольчества, превращая добрые дела – не в единичные поступки, а традицию и культуру воспитания. Мы реализуем наш флагманский проект «Благо твори», благодаря которому ребята учатся помогать людям, заботиться о природе, получают навыки работы в команде и формируют активную жизненную позицию. Участниками слёта, который проходит с 11 по 16 мая, стали порядка тысячи добровольцев со всей страны. Уверен, слет станет пространством для обмена опытом, источником вдохновения для новых проектов и инициатив», – отметил Артур Орлов.

Слет Первых проходит в рамках реализации Всероссийского проекта «Благо твори» и становится местом притяжения для тех, кто помогает людям, поддерживая их в трудной ситуации, реализует социальные проекты и инициативы в регионах.

Вячеслав Федорищев совместно с Артуром Орловым осмотрел выставку, посвященную работе различных волонтерских направлений.

Программа слета рассчитана на четыре дня и включает пять параллельных содержательных направлений, которые помогут участникам глубже погрузиться в добровольческую деятельность, обменяться опытом и усилить свои компетенции. В ходе трека «Территория заботы» ребята познакомятся с разными направлениями добровольчества и практиками помощи в регионах. «Обучение служением. Первые» объединит региональных координаторов, отвечающих за развитие и масштабирование программы. Площадка «Делай добро» станет пространством для финалистов конкурса и самых активных добровольцев, готовых применять свои навыки в реальных ситуациях. Направление «Наставники Первых» будет посвящено развитию наставничества, патриотическому воспитанию и практической работе с молодёжными проектами. В свою очередь, трек «Сотрудничество» позволит подвести итоги сезона Всероссийского проекта «Благо твори», обсудить лучшие практики и вместе спланировать дальнейшее развитие добровольчества в регионах.

На слете команда из Приморского края в составе пяти человек планирует зарядиться энергией и привезти новые идеи в родной регион. «Мы занимаемся добровольчеством, чтобы сделать жизнь людей лучше, потому что именно во взаимопомощи кроется наше единство», – отметила Инга Болотова.

Своими ожиданиями поделилась и участница из Самарской области Анастасия: «Научиться новому, пообщаться с профессиональными спикерами, чтобы обменяться опытом с другими ребятами».

Для участников слета подготовлены командные квесты, мастер-классы, творческие активности, конкурсные задания, встречи с экспертами и реальное общение, позволяющее превратить идеи в конкретные проекты, делающие жизнь людей качественнее и лучше. Финалисты Всероссийского конкурса «Делай добро» примут участие в общей программе и в индивидуальных испытаниях.

Также 14 – 15 мая пройдет Окружной семинар-совещание проректоров по воспитательной деятельности и молодежной политике вузов ПФО. Участники обсудят развитие добровольчества и обменяются лучшими практиками в образовательной среде. 15 мая состоится образовательная программа для заместителей глав муниципалитетов Самарской области в рамках проекта «Добро – норма жизни». На ней участники определят первые шаги по развитию добровольчества в муниципалитетах, а также подпишут соглашение о развитии волонтерской инфраструктуры в регионе.

«Вовлечение обучающихся в добровольчество – это одна из задач образовательных организаций, и благодаря этому мы каждый год видим рост количества ребят, которые участвуют в волонтерстве и общественной деятельности. Доля детей до 18 лет среди всех пользователей платформы Добро.рф составляет уже 28%, то есть более четверти волонтеров – это школьники или студенты. Они реализуют экологические, социальные проекты, помогают семьям СВО, ветеранам ВОВ, пожилым и нуждающимся, заботятся о благоустройстве дворов, проводят мастер-классы, просветительские и образовательные мероприятия. Добровольчество развивается и постепенно переходит из сферы досуга в обязательный образовательный процесс на уровне уроков. Так, с сентября программа «Обучение служением. Первые», в которой дети решают задачи для нужд социальных партнеров и НКО, по выбору учебного заведения будет преподаваться уже как индивидуальный проект с оценкой в аттестате. Развитие этой программы будем обсуждать в эти дни на Всероссийском слете в Самаре. Также с ребятами и экспертами мы обсудим масштабирование «Тимуровских отрядов». Возродившись на родине Аркадия Гайдара в Курской области, на сегодняшний день такие школьные отряды организованы уже в 54 регионах. Ребята помогают в ЧС и семьям участников СВО, берут шефство и наставничество над детьми, у которых папа на фронте», – подчеркнул председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.

Глава региона призвал участников руководствоваться примером лидера страны, Президента России и пожелал насыщенных, активных дней слета. «Только вперед, ребята!» – резюмировал губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области