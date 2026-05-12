Во вторник, 12 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие во Всероссийском добровольческом слете Движения Первых. Торжественная церемония открытия состоялась в спортивно-концертном комплексе «Дворец Спорта имени Владимира Высоцког
Во вторник, 12 мая, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Главный кардиолог региона  Дмитрий Дупляков: "Внимание к своему здоровью играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний".
Прощание с Олегом Погорельцем состоится в здании театра (Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 65) 13 мая.
Стартовала регистрация на главное деловое событие – региональный форум «Мой бизнес 63. Время героев». Он пройдет 28-29 мая, в Самаре и будет традиционно приурочен к празднованию Дня российского предпринимательства. 
Во вторник, 12 апреля, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев озвучил проблемный вопрос, с которым обратились жители СНТ «Студеный овраг» Кировского района Самары.
На оперативном совещании в правительстве Самарской области во вторник, 12 мая, обсудили вопросы безопасности школьников, родителей и учителей во время проведения праздника.
К 31 мая «Т Плюс» планирует привести в порядок еще 483 территории, на которых в отопительный период выполнялся оперативный ремонт коммуникаций.
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Главный кардиолог региона: как можно снизить риски инфаркта миокарда при наличии гипертонии

Главный кардиолог региона  Дмитрий Дупляков: "Внимание к своему здоровью играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний".

О том, как можно снизить риски инфаркта миокарда при наличии гипертонии рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П. Полякова Дмитрий Дупляков:

"При наличии гипертонии можно значительно снизить риск инфаркта миокарда, следуя определенным рекомендациям и изменениям в образе жизни.

Самое важное - контролировать артериальное давления. Регулярное измерение давления и соблюдение назначенного лечения (прием медикаментов, если они прописаны) являются основными шагами для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Здоровый образ жизни, который включает сбалансированную диету, физическую активность и отказ от вредных привычек – это база для всех людей. Людям же с повышенным давлением стоит уделить этой ежедневной рутине особенное внимание.

Медицинские осмотры и посещения врача для регулярных проверок и мониторинга состояния здоровья позволяют своевременно выявлять и корректировать факторы риска.

Важно следовать всем предписаниям врача относительно лечения гипертонии и других сопутствующих заболеваний.

Хотя гипертония является значительным фактором риска инфаркта миокарда, с правильным подходом к лечению и изменению образа жизни можно значительно снизить вероятность его возникновения. Внимание к своему здоровью играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний".

 

Фото:   минздрав СО

