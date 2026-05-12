Главный кардиолог региона: как можно снизить риски инфаркта миокарда при наличии гипертонии

О том, как можно снизить риски инфаркта миокарда при наличии гипертонии рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П. Полякова Дмитрий Дупляков:



"При наличии гипертонии можно значительно снизить риск инфаркта миокарда, следуя определенным рекомендациям и изменениям в образе жизни.



Самое важное - контролировать артериальное давления. Регулярное измерение давления и соблюдение назначенного лечения (прием медикаментов, если они прописаны) являются основными шагами для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.



Здоровый образ жизни, который включает сбалансированную диету, физическую активность и отказ от вредных привычек – это база для всех людей. Людям же с повышенным давлением стоит уделить этой ежедневной рутине особенное внимание.



Медицинские осмотры и посещения врача для регулярных проверок и мониторинга состояния здоровья позволяют своевременно выявлять и корректировать факторы риска.



Важно следовать всем предписаниям врача относительно лечения гипертонии и других сопутствующих заболеваний.



Хотя гипертония является значительным фактором риска инфаркта миокарда, с правильным подходом к лечению и изменению образа жизни можно значительно снизить вероятность его возникновения. Внимание к своему здоровью играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний".

