«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»

В 29 туре Мир РПЛ «Крылья Советов» в гостях встречались с «Оренбургом». Исход встречи решил единственный мяч, забитый хозяевами поля на 24 минуте встречи, отличился Фахд Муфи – 1:0.

Фернандо Костанза, получивший в матче предупреждение, пропустит предстоящую игру из-за дисквалификации за восемь предупреждений в сезоне.

В заключительном туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают тольяттинский «Акрон». Игра, как и все в туре, состоится в воскресенье, 17 мая, в 19:00.

