С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
Самарцы смогут наблюдать исчезновение колец Сатурна
Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом соцсетей
Самарцев просят правильно парковать машины
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
В России с 26 октября вводится уголовная ответственность для иноагентов
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА

25 октября 2025 22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА

В 13 туре Мир РПЛ «Крылья Советов» встречались с ЦСКА. На 48 минуте встречи после углового Вильягра поразил ворота самарцев, но взятие ворот было не засчитано из-за положения вне игры. Исход встречи решил единственный гол. На 72 минуте с подачи Ивана Облякова со штрафного головой переправил мяч в ворота Матвей Лукин – 1:0.

Ильзат Ахметов получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне, и он пропустит предстоящую игру.

В следующем матче «Крылья Советов» в Каспийске на «Анжи-Арене» встретятся махачкалинским «Динамо». Игра 14 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 1 ноября, в 18:45.

Фото: сайт ФК

