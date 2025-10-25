«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА

124

В 13 туре Мир РПЛ «Крылья Советов» встречались с ЦСКА. На 48 минуте встречи после углового Вильягра поразил ворота самарцев, но взятие ворот было не засчитано из-за положения вне игры. Исход встречи решил единственный гол. На 72 минуте с подачи Ивана Облякова со штрафного головой переправил мяч в ворота Матвей Лукин – 1:0.

Ильзат Ахметов получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне, и он пропустит предстоящую игру.

В следующем матче «Крылья Советов» в Каспийске на «Анжи-Арене» встретятся махачкалинским «Динамо». Игра 14 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 1 ноября, в 18:45.

Фото: сайт ФК