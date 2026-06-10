Самарцев просят не поджигать тополиный пух на улицах города

С наступлением сезона тополиного пуха в Самарской области возрастает риск возникновения пожаров. В региональном управлении МЧС напомнили жителям, что поджог пуха может привести к серьёзным последствиям.

Спасатели отмечают, что сухой пух воспламеняется практически мгновенно, а температура его горения может достигать 800 градусов. Из-за этого огонь способен быстро распространиться на автомобили, жилые дома, хозяйственные постройки и зелёные насаждения.

Особую опасность тополиный пух представляет рядом с гаражами, парковками, частным сектором и лесными массивами.

В МЧС рекомендуют жителям не поджигать пух ради развлечения и не бросать в местах его скопления непотушенные окурки. Также владельцам предприятий и организаций советуют регулярно очищать территории от пуха, а при возможности проливать его водой.

При возникновении пожара жителей просят незамедлительно звонить по телефонам экстренных служб 101 или 112, пишет Самара-АиФ.