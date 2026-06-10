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В Самарской области во время атаки БПЛА пострадали три человека

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В Самарской области во время атаки БПЛА пострадали три человека

Утром в среду, 10 июня, Самарская область подверглась атаке вражеских беспилотников. Есть пострадавшие. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

«Сегодня утром наш регион подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков БПЛА. К сожалению, в результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях. На местах работают оперативные службы. Пострадали трое жителей региона. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил глава региона.

Также губернатор напомнил, что в области действует запрет на публикацию фото и видео с места атаки беспилотников.

Опасность атаки БПЛА объявляли в ночь на среду, 10 июня. Затем Росавиация закрыла воздушное пространство над Самарской областью и ввела ограничения на полеты в Курумоче. Утром этого же дня около 6:00 жителей региона предупредили и о ракетной опасности. В городе временно не ходил общественный транспорт. Отбой ракетной опасности был объявлен около 7:40, пишет 63.ру.

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