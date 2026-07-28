В Самаре температура воды в Волге +23 градуса

Несмотря на жаркую погоду в Самарской области, температура воды в Волге начала немного снижаться. Однако водоемы региона остаются комфортными для купания.

По данным Приволжского УГМС, 28 июля в Сызрани вода остыла примерно до +25,5 градуса. Еще днем ранее показатель был около +26 градусов.

В Тольятти температура Волги также немного снизилась и составила чуть меньше +24 градусов.

В Самаре ситуация остается стабильной — второй день подряд вода держится на отметке около +23 градусов. Такая температура считается комфортной для купания, поэтому в ближайшие жаркие дни жители региона могут смело отправляться на пляжи.

Синоптики при этом прогнозируют сохранение жары: 28 и 29 июля воздух в Самарской области прогреется до +30…+31 градуса, пишет Самара-МК.