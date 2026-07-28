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Специалисты «РКС-Самара» переложили 1414 метров сетей водоотведения за полгода – все работы были проведены бестраншейным методом

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Специалисты «РКС-Самара» переложили 1414 метров сетей водоотведения за полгода – все работы были проведены бестраншейным методом

Специалисты «РКС-Самара» переложили 1414 метров сетей водоотведения за полгода – все работы были проведены бестраншейным методом. Трубы протягивают под землёй через небольшие котлованы с помощью спецоборудования, не делая крупных вскрытий.

На этой неделе завершили перекладку канализационной линии диаметром 160 мм на ул. Ново-Садовой, 5 и 7. Обследование при очередном засоре показало, что труба канализации повреждена и нужно её заменить. Бригада цеха эксплуатации канализации обновила участок сети длиной 19 метров. Водоотведение для жильцов при этом не ограничивалось.

Бестраншейная перекладка позволяет проводить замену и обновление сетей с минимальными неудобствами для жителей, а также экономит время и другие ресурсы для предприятия.

Теги: РКС-Самара

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