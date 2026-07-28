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В Самарской губернии усилено патрулирование лесной охраны

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На оперативном совещании в областном правительстве, которое провел 27 июля губернатор Вячеслав Федорищев, обсуждался вопрос о прохождении пожароопасного сезона.

На оперативном совещании в областном правительстве, которое провел 27 июля губернатор Вячеслав Федорищев, обсуждался вопрос о прохождении пожароопасного сезона. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов, в связи с сохранением в регионе высоких температур, патрулирование лесной охраны усилено до 48 мобильных групп ежедневно, все лесопожарные станции находятся в боевой готовности. 

Вячеслав Федорищев поручил правительству подготовить единый регламент работы всех служб, задействованных в обеспечении пожарной безопасности.

Напомним, в течение сезона в регионе ведутся работы по противопожарному обустройству лесов, важнейшей составляющей которых является создание и обновление минерализованных полос. Эти искусственно созданные широкие борозды на поверхности земли, очищенные от горючих материалов до сплошного минерального слоя почвы, служат надежным барьером на пути низовых пожаров.

На конец июля работы по обновлению минполос на территории гослесфонда региона выполнены на 52% от плана текущего года. Специалисты не только ухаживают за имеющимися минполосами, но и создают новые — в этом году выполняются работы по их устройству протяженностью порядка 165 км.

«Полосы могут зарастать травой весной и летом, а осенью их накрывает листопад. И чтобы минполосы не теряли свою противопожарную функцию, мы проводим их обновление минимум дважды в течение пожароопасного сезона», — прокомментировал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин.

Такие работы ведутся с помощью тракторов с лесопожарными плугами. В этом году в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в лесное хозяйство Самарской области поступило ещё два таких трактора.

«Эффективность минполосы зависит от двух факторов: ширины и качества очистки. За один проход навесное оборудование трактора обеспечивает вскрытие слоя почвы на ширину до 2 метров. Этого достаточно, чтобы обеспечить барьер для низового пожара», — добавил Пенин.

Также в этом году на территории гослесфонда обновили и установили 192 шлагбаума. Продолжается обновление информационных стендов, благоустройство зон отдыха граждан в лесах, практически завершены мероприятия по эксплуатации и содержанию лесных дорог для транспортной доступности лесов в целях проведения работ по их защите, охране и воспроизводству. 

Особый противопожарный режим продлится в Самарской области до 15 октября. В этот период разведение огня в лесах запрещено. Министерство природных ресурсов и экологии напоминает: за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы от 40 тысяч рублей, а в случае ущерба — уголовная ответственность. Горячая линия лесной охраны: 8-846-231-00-63.

 

Фото – Минприроды Самарской области

Теги: Самара Экология

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