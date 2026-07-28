Самарская область приглашает туристов испытать незабываемые летние впечатления вместе с проектом «Медиаразведка»

На протяжении недели в рамках проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий Туту в Самарской области проходил пресс-тур по ключевым достопримечательностям региона.

Цель «Медиаразведки» – показать красоту региона и найти такие места, где захочет побывать каждый!

Маршрут охватил наиболее яркие летние точки притяжения Самарской области. Блогеры и журналисты совершили сплав на древнерусской Ладье в «Богатырской слободе», овладели верховой ездой в конном клубе «Степное поле», встретили закат у подножия Жигулевских гор.

В Тольятти гости посетили спортивное производство LADA Sport, осмотрели легендарную подводную лодку в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова, потренировали меткость в стрелковом комплексе «Ловчий Плюс»и закончили вечер знакомством с животными на ферме «Пара Альпак».

Участники открыли для себя бескрайнюю акваторию Жигулевского моря с широкими песчаными пляжами,покорили гору Стрельная, прикоснулись к творческой истории села Ширяево, посетив дом-музей И.Репина. Атмосфера единения с природой завершилась в глэмпинге «Лисички-сестрички», где гостей угостили традиционной волжской ухой.

В Самаре блогеры в полной мере насладились заволжской атмосферой, влюбились в местную гастрономию, отправились на поиски Аленького цветочка, прокатились на экскурсионном автобусе-кабриолете, познакомились с Самарой как хлебной столицей. Яркой финальной точкой стала встреча заката на крыше арт-кластера «Станкозавод» под звуки живой музыки.

По итогам пресс-тура ожидается масштабный цикл публикаций в средствах массовой информации, соц-сетях и блогах. Яркие репортажи, авторские маршруты и живые отзывы блогеров станут мощным информационным поводом, который привлечет внимание широкой аудитории к уникальному туристическому потенциалу Самарской области.

Фото: министерство туризма Самарской области