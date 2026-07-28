Спортсмен из Самарской области Дмитрий Чубаров - победитель международных соревнований по настольному теннису спорта лиц с ПОДА

С 23 по 29 июля в городе Актобе республики Казахстан проходили международные соревнования по настольному теннису спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата ITTF World Para Future Aktobe 2026. В составе сборной России выступил спортсмен из Самарской области Дмитрий Чубаров. Он стал победителем турнира в одиночном разряде.

Серия успешных выступлений позволила Дмитрию завоевать право представлять сборную России на международных соревнованиях, которые состоятся в сентябре во Франции, для дальнейшего отбора на чемпионат мира.

Фото: минспорта СО