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В Безенчукском районе продолжается развитие сельской медицины

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В рамках рабочей поездки в Безенчукский район министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Троицкое. Модульное здание возведено в 2026 году за счёт средств областного бюджета.

В рамках рабочей поездки в Безенчукский район министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Троицкое. Модульное здание возведено в 2026 году за счёт средств областного бюджета.

Глава ведомства осмотрел объект и оценил качество строительных работ, отметив необходимость устранения замечаний по благоустройству прилегающей территории.

«В ближайшее время ожидается поставка новой мебели. Но самое главное, что фельдшерско-акушерский пункт уже оснащён всем необходимым оборудованием и медикаментами для жителей, медицинскую помощь оказывает опытный специалист, - рассказал Андрей Орлов. -   В этом году новый ФАП также возведен в селе Макарьевка. Работу по модернизации первичного звена здравоохранения проводим благодаря мероприятиям нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", также развивать сельскую медицину помогает поддержка регионального Правительства и лично Губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Всего в этом году будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория".

Приём пациентов в селе ведёт опытная медсестра Рахимахон Убайдуллоева. Она трудоустроилась в Безенчукскую больницу по программе «Земский фельдшер».

«Новый ФАП очень комфортный. Жители села давно этого ждали, так как ранее приём проводился в приспособленном помещении. В настоящее время мы обслуживаем 76 человек прикреплённого населения. Из них 55 взрослых уже прошли первый этап диспансеризации», — отметила специалист.

При необходимости пациенты направляются в районную   больницу. Кроме того, в ФАПе по графику организован приём узких специалистов.

«Новый ФАП в селе Троицкое - это реальное изменение условий труда наших коллег. Сегодня в модульных пунктах создана современная, безопасная, эргономичная среда. Это позволяет фельдшеру сосредоточиться на пациентах, а не на бытовых проблемах.

Особенно важно, что вопрос кадров решается комплексно. Программа «Земский фельдшер» даёт старт, но удержать специалиста на селе помогает именно оснащённое рабочее место. Профсоюз будет следить за дальнейшей эксплуатацией этих объектов и держать связь с коллективами на местах», - отметила Татьяна Сивохина, руководитель профсоюза работников здравоохранения Самарской области.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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