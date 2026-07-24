Я нашел ошибку
Главные новости:
24 июля в Самаре запланированы работы по 20 адресам.
 Продолжается покос газонов в Самаре
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 25 июля местами в Самарской области ожидается гроза.
Ночью 25 июля местами в регионе ожидается гроза
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 25 по 29 июля  местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
С 25 по 29 июля  местами в губернии ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Заведующая центром здоровья, врач-терапевт, врач-гериатр Самарской городской больницы №10 Анна Курпита: "Полностью предотвратить процесс старения невозможно, но его можно замедлить, тем самым значительно улучшить качество жизн".
Врачч-гериатр Самарской горбольницы назвала 8 рекомендаций, как помочь замедлить старение мозга
Конкурс «Улыбка России. Улыбка единства» проходит с 9 июля по 20 сентября. Принять в нем участие могут все жители России.
Запущен конкурс «Улыбка России. Улыбка единства»
Региональный оператор ГТО проводит конкурс «Иду на рекорд»
Региональный оператор ГТО проводит конкурс «Иду на рекорд»
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства
В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.4
-0.08
EUR 89.44
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врачч-гериатр Самарской горбольницы назвала 8 рекомендаций, как помочь замедлить старение мозга

121
Заведующая центром здоровья, врач-терапевт, врач-гериатр Самарской городской больницы №10 Анна Курпита: "Полностью предотвратить процесс старения невозможно, но его можно замедлить, тем самым значительно улучшить качество жизн".

Заведующая центром здоровья, врач-терапевт, врач-гериатр Самарской городской больницы №10 Анна Курпита:

"Работа головного мозга во многом определяет качество жизни на всех её этапах и его сохранность – ключевой фактор здорового и активного долголетия. Мозг, как и весь организм в целом, с возрастом претерпевает множество изменений: меняется его пластичность, нарушается структура нервных клеток и межклеточных связей, снижается объём серого вещества.

Полностью предотвратить процесс старения невозможно, но его можно замедлить, тем самым значительно улучшить качество жизни.

Что может помочь замедлить старение мозга?

Сбалансированное питание.
В рацион необходимо включить продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Они улучшают нейропластичность и защищают от возрастного снижения когнитивных функций. Источники: морская рыба, орехи, льняное масло.
Необходимо ежедневно употреблять продукты, содержащие антиоксиданты, которые защищают клетки мозга от повреждений. Источники: ягоды (малина, черника), фрукты, овощи (брокколи, шпинат).
Также необходимо включить в рацион продукты, содержащие витамины группы В, которые участвуют в обмене нейромедиаторов. Источники: злаки, мясо, молочные продукты, бобовые, яйца.
Регулярная физическая активность.
Аэробные нагрузки (ходьба, плавание, танцы) улучшают кровоснабжение головного мозга. Уделяйте физической активности ежедневно 30-40 минут.
 Когнитивные тренировки.
Мозгу необходима ежедневная интеллектуальная деятельность – чтение книг, заучивание стихотворений, решение кроссвордов, игра на музыкальных инструментах. Регулярная умственная нагрузка формирует так называемый когнитивный резерв. Это повышает устойчивость мозга к возрастным изменениям.
Социальная активность.
Для качественной работы головного мозга полезны общение с друзьями, родственниками, путешествия, посещения музеев, театров, выставок. Социальная активность стимулирует работу головного мозга, а изоляция, напротив, ухудшает когнитивные функции.
Полноценный сон.
Необходимо, чтобы ночной сон составлял 7-8 часов. Во время сна активизируется глимфатическая система — особый механизм очистки мозга, который работает аналогично лимфатической системе в других органах. Она эффективно удаляет метаболические отходы и токсичные белки.
Отказ от вредных привычек.
Курение и злоупотребление алкоголем повреждают нервные клетки. Отказавшись от вредных привычек, вы сохраните здоровые нейроны.
 Контроль хронических заболеваний.
Артериальная гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз – заболевания, которые напрямую воздействуют на работу головного мозга. Они ухудшают кровоснабжение мозга, повышают риск развития инсультов и когнитивных нарушений. Важно контролировать уровень глюкозы и холестерина крови, артериальное давление.
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров.
В рамках диспансеризации возможно оценить важнейшие параметры здоровья, являющиеся основными в профилактике заболеваний, которые могут привести к нарушению работы головного мозга".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В министерстве здравоохранения под председательством министра Андрея Орлова состоялось совещание с руководителями сестринской службы медицинских организаций региона.
23 июля 2026, 17:29
Будущее сестринского дела: специалисты обсудили кадры, наставничество и новые стандарты
В министерстве здравоохранения под председательством министра Андрея Орлова состоялось совещание с руководителями сестринской службы медицинских... Здравоохранение
704
Родинки – это доброкачественные образования на коже, которые есть у всех людей. Но иногда безобидная родинка может переродиться в злокачественную опухоль – меланому.
23 июля 2026, 14:29
Дерматовенеролог Клиник СамГМУ рассказал, как отличить родинку от меланомы
Родинки – это доброкачественные образования на коже, которые есть у всех людей. Но иногда безобидная родинка может переродиться в злокачественную опухоль... Здравоохранение
707
Работы по ремонту в  Самарской больнице №6 начались в начале июня 2026 года, завершить планируется в октябре текущего года.
22 июля 2026, 14:56
В Самарской больнице №6 началось обновление отделения узких специалистов
Работы по ремонту в  Самарской больнице №6 начались в начале июня 2026 года, завершить планируется в октябре текущего года. Здравоохранение
888
Здравоохранение
Заведующая центром здоровья, врач-терапевт, врач-гериатр Самарской городской больницы №10 Анна Курпита:
24 июля 2026  14:25
Врачч-гериатр Самарской горбольницы назвала 8 рекомендаций, как помочь замедлить старение мозга
121
В министерстве здравоохранения под председательством министра Андрея Орлова состоялось совещание с руководителями сестринской службы медицинских организаций региона.
23 июля 2026  17:29
Будущее сестринского дела: специалисты обсудили кадры, наставничество и новые стандарты
704
Врач анестезиолог-реаниматолог Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Екатерина Василева:
23 июля 2026  15:10
Первая помощь при инсульте: рекомендации врача Тольяттинской станции скорой медицинской помощи
725
Родинки – это доброкачественные образования на коже, которые есть у всех людей. Но иногда безобидная родинка может переродиться в злокачественную опухоль – меланому.
23 июля 2026  14:29
Дерматовенеролог Клиник СамГМУ рассказал, как отличить родинку от меланомы
707
Работы по ремонту в  Самарской больнице №6 начались в начале июня 2026 года, завершить планируется в октябре текущего года.
22 июля 2026  14:56
В Самарской больнице №6 началось обновление отделения узких специалистов
889
Капитальный ремонт второго кардиологического отделения, расположенного на улице Теннисной в Самаре, проведен благодаря средствам областного бюджета.
21 июля 2026  20:45
В Самарском кардиодиспансере открылось обновленное отделение после ремонта
925
Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по терапии Олег Фатенков::
21 июля 2026  16:28
Зав. кафедрой СамГМУ Олег Фатенков: мигрень легче предупредить, чем лечить
953
Минздрав России обновит перечень лекарств для бригад скорой помощи
21 июля 2026  12:16
Минздрав России обновит перечень лекарств для бригад скорой помощи
782
Аппарат КТ, флюорограф и другая медтехника: в Жигулёвске обсудили развитие материальной базы больницы
21 июля 2026  11:59
Аппарат КТ, флюорограф и другая медтехника: в Жигулёвске обсудили развитие материальной базы больницы
874
Аппарат КТ, флюорограф и другая медтехника: в Жигулёвске обсудили развитие материальной базы больницы
20 июля 2026  21:27
Андрей Орлов ознакомился с работой подразделений Жигулевской больницы и обсудил с медработниками перспективы развития учреждения
1591
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
24 июля 2026  14:03
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
145
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
24 июля 2026  12:16
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
237
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
746
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
402
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
529
Весь список