Врачч-гериатр Самарской горбольницы назвала 8 рекомендаций, как помочь замедлить старение мозга

Заведующая центром здоровья, врач-терапевт, врач-гериатр Самарской городской больницы №10 Анна Курпита:



"Работа головного мозга во многом определяет качество жизни на всех её этапах и его сохранность – ключевой фактор здорового и активного долголетия. Мозг, как и весь организм в целом, с возрастом претерпевает множество изменений: меняется его пластичность, нарушается структура нервных клеток и межклеточных связей, снижается объём серого вещества.



Полностью предотвратить процесс старения невозможно, но его можно замедлить, тем самым значительно улучшить качество жизни.



Что может помочь замедлить старение мозга?



Сбалансированное питание.

В рацион необходимо включить продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Они улучшают нейропластичность и защищают от возрастного снижения когнитивных функций. Источники: морская рыба, орехи, льняное масло.

Необходимо ежедневно употреблять продукты, содержащие антиоксиданты, которые защищают клетки мозга от повреждений. Источники: ягоды (малина, черника), фрукты, овощи (брокколи, шпинат).

Также необходимо включить в рацион продукты, содержащие витамины группы В, которые участвуют в обмене нейромедиаторов. Источники: злаки, мясо, молочные продукты, бобовые, яйца.

Регулярная физическая активность.

Аэробные нагрузки (ходьба, плавание, танцы) улучшают кровоснабжение головного мозга. Уделяйте физической активности ежедневно 30-40 минут.

Когнитивные тренировки.

Мозгу необходима ежедневная интеллектуальная деятельность – чтение книг, заучивание стихотворений, решение кроссвордов, игра на музыкальных инструментах. Регулярная умственная нагрузка формирует так называемый когнитивный резерв. Это повышает устойчивость мозга к возрастным изменениям.

Социальная активность.

Для качественной работы головного мозга полезны общение с друзьями, родственниками, путешествия, посещения музеев, театров, выставок. Социальная активность стимулирует работу головного мозга, а изоляция, напротив, ухудшает когнитивные функции.

Полноценный сон.

Необходимо, чтобы ночной сон составлял 7-8 часов. Во время сна активизируется глимфатическая система — особый механизм очистки мозга, который работает аналогично лимфатической системе в других органах. Она эффективно удаляет метаболические отходы и токсичные белки.

Отказ от вредных привычек.

Курение и злоупотребление алкоголем повреждают нервные клетки. Отказавшись от вредных привычек, вы сохраните здоровые нейроны.

Контроль хронических заболеваний.

Артериальная гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз – заболевания, которые напрямую воздействуют на работу головного мозга. Они ухудшают кровоснабжение мозга, повышают риск развития инсультов и когнитивных нарушений. Важно контролировать уровень глюкозы и холестерина крови, артериальное давление.

Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров.

В рамках диспансеризации возможно оценить важнейшие параметры здоровья, являющиеся основными в профилактике заболеваний, которые могут привести к нарушению работы головного мозга".

Фото: минздрав СО