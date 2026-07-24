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Запущен конкурс «Улыбка России. Улыбка единства»

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Конкурс «Улыбка России. Улыбка единства» проходит с 9 июля по 20 сентября. Принять в нем участие могут все жители России.

Конкурс «Улыбка России. Улыбка единства» проходит с 9 июля по 20 сентября. Принять в нем участие могут все жители России. Для участия необходимо загрузить свой портрет с улыбкой на сайт улыбкароссии.рф, отметить на интерактивной карте города, связанные с историей своей семьи, и сформировать персональную «карту корней». Каждая заявка станет частью общего цифрового архива, посвященного Году единства народов России. (0+)
Инициатива призвана показать Россию через судьбы ее жителей, уникальный генетический код, подчеркнуть богатство культурных традиций, региональные особенности и силу родственных связей, которые на протяжении веков объединяют нашу страну. 
По итогам проекта организаторы выберут самых активных участников. Победители примут участие в профессиональной фотосессии в Москве. Именно они станут лицами информационной кампании ко Дню народного единства. На основе материалов проекта будет создана фотовыставка, ее открытие состоится 4 ноября 2026 года. 
Проект реализуется Домом народов России совместно с компаниями Яндекс и Genotek, при поддержке ФАДН России и научного сообщества.
Руководитель Дома народов России Анна Полежаева отметила, что проект объединяет современные технологии, науку и реальные человеческие истории, позволяя рассказать о России через лица ее жителей, семейные судьбы и связь поколений.
— Наша инициатива дает возможность людям поучаствовать в формировании уникального общероссийского архива. Наша страна исторически формировалась как многонациональное государство, и при этом мы единый народ, объединённый общими ценностями и целями развития на своей родной любимой земле. И, конечно, у нас уникальный культурный код единства в каждом из нас. Поэтому увидеть такой «марафон улыбок», объединяющий всю страну, и дать каждому возможность создать карту своих личных событий - это повод посмотреть на историю своей семьи, кто из какого региона и увидеть, что в каждой улыбке наша большая многовековая история и наша общая сила, которая сегодня показывает, что в многообразии, уникальность и красота. А сила, конечно, в единстве.

Теги: Россия

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