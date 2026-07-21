В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого

В Самарской области с 24 по 25 июля пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого.



Официальный организатор – «Центр-музей Владимира Высоцкого» г. Самара.

Официальная поддержка: Министерство спорта Самарской области, ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий».



Информационную поддержку регате традиционно оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.



Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого проводится с 2001 года. Это одно из крупнейших событий в мире отечественного парусного спорта, объединяющее яхтсменов из различных городов страны. Ежегодно заявки на регату подает огромное число спортсменов и любителей парусного спорта. В 2025 году в регате приняло участие порядка около 350 участников.

Идея создания регаты принадлежит мастеру спорта СССР по парусу, яхтенному капитану Всеволоду Ароновичу Ханчину.

В Самарской области фестиваль-регата пройдет в Самаре и Тольятти среди крейсерских яхт. Также состоятся детские соревнования.

Программа мероприятия в Самаре (25 июля 2026 года)



12.00 – 12.45 – работа мандатной комиссии, прием заявок на участие в гонке (о. Голодный).

13.00 – старт гонки (акватория Волги напротив острова Голодный).

13.00 – 15:00 – гонка среди крейсерских яхт

16.00 – 17.30 – награждение (о. Голодный).





Фото: пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России