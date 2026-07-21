Народный фронт запускает всероссийский онлайн-опрос медицинских работников об условиях труда и удовлетворенности профессиональной деятельностью

Народный фронт запустил всероссийский онлайн-опрос медицинских работников, чтобы оценить условия труда и удовлетворенность профессией. Результаты исследования помогут найти проблемы в здравоохранении и предложить конкретные решения с учётом мнения специалистов. Итоговый результат будет представлен руководству страны.

Исследование проходит на платформе “Народный контроль” в рамках ежегодного мониторинга и поможет подготовить предложения для органов власти. Участие в опросе принимают врачи, средний и младший персонал по всей России, включая новые и приграничные регионы. Исследование продлится с 21 июля по 4 августа с промежуточным подведением итогов 28 июля. Принять участие в опросе можно по ссылке https://nk.onf.ru/surveys/MEDRABOTNIK. Исследование проводится анонимно, а все данные будут использованы исключительно в обобщенном виде.

В рамках опроса Народный фронт уделяет особое внимание ключевым аспектам повседневной работы медицинских работников. В числе основных направлений — уровень заработной платы и соотношение доходов с региональными показателями, фактическая нагрузка и совмещение функций, в том числе выполнение обязанностей врачей средним персоналом, обеспеченность кадрами и ресурсами медицинских организаций. Отдельный блок вопросов Народного фронта посвящен качеству и эффективности медицинских информационных систем, уровню цифровизации и влиянию МИС на рабочие процессы.

Народный фронт также собирает мнения медицинских работников о действующих мерах поддержки, включая специальные социальные выплаты, стимулирующие надбавки и систему оплаты труда, а также выявляет проблемы при их получении. Значительное внимание в опросе Народного фронта уделено вопросам наставничества для молодых специалистов, включая возможные риски, кадровые ограничения и дополнительную нагрузку на опытных сотрудников.

В числе приоритетных тем, которые анализирует Народный фронт, – условия труда, оснащенность рабочих мест, состояние зданий медицинских организаций, необходимость ремонта, а также вопросы безопасности медицинских работников, включая случаи угроз со стороны пациентов. Кроме того, Народный фронт изучает отношение специалистов к системе непрерывного медицинского образования, внедрению искусственного интеллекта в медицине и перспективам его использования в практической деятельности.

Отдельный блок исследования Народного фронта посвящен бюрократической нагрузке, избыточной отчетности и предложениям самих медицинских работников по развитию системы здравоохранения. Участники опроса также смогут высказать инициативы по совершенствованию диспансеризации, профилактических осмотров и формированию ответственного отношения граждан к своему здоровью.