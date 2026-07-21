В Елховском районе сегодня произошел крупный пожар

Сегодня в 14:22 в пожарно-спасательную часть № 137 пожарно-спасательного отряда № 49 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Березовка на улице Комсомольской.

Оперативно к месту пожара выехали дежурные караулы пожарно-спасательной части № 137 Отряда № 49, а также коллеги из Красноярского и Кошкинского районов.

По прибытии было установлено, что горят жилой дом и надворная постройка на площади 200 квадратных метров.

Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

На борьбу с огнем поданы 5 стволов «Б», созданы 3 звена газодымозащитной службы.

В 14:55 была объявлена локализация пожара, а в 16:09 – ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»