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В Вожском районе вдоль железной дороги горела трава

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В Вожском районе вдоль железной дороги горела трава

16 июля в 15 часов 56 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Лопатино.
К месту вызова оперативно были направлены пожарные расчёты 78-й Части 46-го Отряда, коллеги из облГУ МЧС России, а также для помощи в водоснабжении - трактор бойлер. По прибытии в 16 часов 09 минут было установлено: горит сухая трава вдоль железнодорожных путей. В 18 часов 26 минут была объявлена локализация пожара, в 18 часов 34 минуты – его ликвидация. В тушении пожара принимали участие 13 человек личного состава, были задействованы 3 единицы основной пожарной техники, поданы 2 ствола «Б», 1 ствол высокого давления.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.


Региональное государственное казенное учреждение «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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