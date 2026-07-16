Для ветеранов СВО запустят новую кадровую программу «Время мастеров»

Она поможет бойцам освоить новые профессиональные компетенции.

Для ветеранов специальной военной операции запустят новую кадровую программу «Время мастеров». Об этом сообщает телеграм-канал «Kremlin_Russian» со ссылкой на Героя России, члена Генсовета партии «Единая Россия» Евгения Поддубного, принявшего участие во встрече с военнослужащими и членами их семей в Ставрополе.

Участники обсудили предложения для новой Народной программы партии, связанные с поддержкой участников СВО, развитием программ реабилитации, образовательных проектов, противодействием фейкам и патриотическим воспитанием молодежи.

Поддубный подчеркнул, что в ближайшее время будет запущена партийная программа «Время мастеров». Она направлена на переобучение ветеранов и подготовку кадров для производственной сферы.

По словам Евгения Поддубного, программа поможет фронтовикам получить новые профессиональные компетенции, а предприятиям — высококвалифицированных специалистов. Также прорабатываются меры поддержки ветеранов, которые планируют развивать собственное дело, в том числе — в сфере сельского хозяйства.