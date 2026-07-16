Самарцам старше 50 лет станет проще найти себе работу

Минтруд РФ разработал рекомендации для работодателей, которые помогут избежать дискриминации сотрудников и соискателей старше 50 лет. Затронут в том числе Самарскую область, пишет Самара-МК.

Ведомство советует смотреть не на возраст, а на навыки, опыт и компетенции потенциального новичка в штате. Работодателям предлагают убрать соответствующие ограничения из вакансий, использовать разные каналы поиска специалистов и учить руководителей взаимодействию с сотрудниками постарше.

Отдельный блок посвящен карьерному росту. Министерство считает, что следует активнее запускать программы наставничества, использовать экспертный опыт сотрудников старшего поколения и создавать условия для их профессионального развития.

Также предлагают расширять переобучение и повышение квалификации. В ведомстве уверены: так коллеги постарше смогут быстрее осваивать новые технологии и оставаться востребованными.

Всего, по данным hh.ru, число резюме соискателей старше 50 лет за последнее время выросло на 70%.