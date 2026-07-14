В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива

Я нашел ошибку
Главные новости:
13 июля в ходе оперативного совещания в администрации города Самары обсудили вопросы межведомственного взаимодействия в части обращения с отходами на территории городского округа.
Содержание самарских контейнерных площадок приведут к нормативу
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 15.07.2026 местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-18 м/с.
15 июля  в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
Сельхозпроизводители Самарской области собрали первые 100 тысяч тонн озимой пшеницы урожая 2026 года.
В губернии идет уборочная кампания
18 июля с 10.00 до 19.00 на родине автомобильной марки «Жигули», в Тольятти, пройдет одноименный ретрофестиваль, приуроченный к 60-летию АвтоВАЗа.
В Тольятти пройдет ретрофестиваль «Жигули»
С 6 по 13 июля в Самарской области произошло 97 техногенных пожаров. Погиб один человек.
МЧС СО: оперативная обстановка в регионе за неделю
ООО «Самарское объединение керамики» (С.О.К.) завершило первый этап участия в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
С.О.К. завершило первый этап участия в федеральном проекте «Производительность труда»
Сотрудники Отдела МВД России по Приволжскому району провели профилактическое мероприятие для подростков в рамках акции «На страже детства».
Полицейские региона провели для детей урок безопасности
Из-за потепления комары в России становятся опаснее
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.04
EUR 87.58
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива

253
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива

С 13 июля 2026 года в Самарской области продлены лимиты на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Решение принял штаб под председательством губернатора Вячеслава Федорищева для обеспечения бесперебойного снабжения топливом населения и оперативных служб. Об этом сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков.
Установлен предельный объем отпуска топлива в одни руки: бензин – не более 40 литров, дизельное топливо – не более 100 литров для легкового автомобиля и не более 300 литров для грузового автомобиля. В целях пресечения спекулятивных схем и обеспечения безопасности полностью запрещена продажа бензина и дизельного топлива в потребительскую тару и иные нештатные емкости. Отпуск топлива осуществляется исключительно в баки транспортных средств.
Глава ведомства особо подчеркнул, что топливо в Самарской области в наличии. Возможны временные перебои, но подвозы осуществляются регулярно. Крупные АЗС и ключевые сети автозаправочных станций работают в штатном режиме, их резервуары ежедневно обеспечиваются необходимыми запасами топлива для удовлетворения спроса населения в рамках установленных лимитов.
На особом контроле Правительства региона – потребности сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время они обеспечены топливом в полном объеме. «Мы вступаем в уборочную страду, и, конечно, важно, чтобы каждый наш сельхозтоваропроизводитель был обеспечен топливом», - отметил Денис Гурков.
«Министерство промышленности и торговли Самарской области осуществляет постоянный мониторинг ситуации и принимает исчерпывающие меры для ее стабилизации», - заверил глава ведомства.
Ведется адресная работа с отдельными операторами рынка, допускающими нарушения, для недопущения необоснованного роста розничной стоимости топлива. Контролирующие органы пресекают попытки искусственного завышения цен и создания искусственного дефицита.
«Введенные меры носят временный и превентивный характер. Они направлены исключительно на защиту интересов рядовых автовладельцев, обеспечение справедливого распределения доступных ресурсов», - подчеркнул врио министра.
Правительство Самарской области продолжает держать ситуацию под контролем. Напомним, 24 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом, где было объявлено о введении на территории региона временных лимитов на продажу топлива для нормализации ситуации на топливном рынке.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
13 июля 2026, 11:59
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
У Самары же температура Волги составила +22,6 градусов. Экология
578
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
12 июля 2026, 13:31
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
 В прямом направлении, в сторону площади Революции, автобусы поедут по своим маршрутам. Транспорт
947
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива.
12 июля 2026, 12:52
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива
Об этом сообщили в Минпромторге Самарской области. Транспорт
3361
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
14 июля 2026  12:35
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
249
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
13 июля 2026  11:59
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
578
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
12 июля 2026  13:31
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
947
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива.
12 июля 2026  12:52
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива
3360
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
12 июля 2026  12:13
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
1103
Весь список