Вячеслав Федорищев поручил ускорить ремонт крыши дома в Самаре после жалобы жителей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием жителей Самары. По итогам встречи глава региона поручил решить несколько проблем — от ремонта аварийной крыши многоквартирного дома до установки освещения на дороге между поселками Волжского района.

Одним из самых острых стало обращение жительницы дома №10 на проспекте Металлургов. Татьяна Литвинова рассказала губернатору, что крыша здания 1954 года постройки находится в плохом состоянии уже несколько лет.

По словам женщины, из-за протечек вода попадает в квартиры и подъезды, а жильцам приходится самостоятельно спасаться от последствий непогоды, пишет Самара-МК.

«Она скатная, из шифера — он потрескался, полопался. Крыша протекает давно, лет пять точно. Заливает подъезды, квартиры — и ведра ставим, и целлофан положили», — рассказала Татьяна Литвинова.